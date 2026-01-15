Agencias

India ve "muy cerca" un acuerdo comercial con la UE

Guardar

India y la Unión Europea se encuentran "muy cerca" de concluir las negociaciones que permitan cerrar un acuerdo comercial, algo que podría suceder incluso a finales de este mes, después de años de contactos para impulsar las relaciones entre ambas economías, según indicó este jueves el secretario de Comercio de la India, Rajesh Agrawal.

En declaraciones a los medios, el representante del Gobierno aseguró que los equipos negociadores estaban "muy cerca" de concluir las negociaciones y culminar así el que sería el mayor tratado comercial del país, según recogen los principales diarios del país.

"Hemos cerrado 20 de los 24 capítulos por completo", apuntó Agrawal, añadiendo que "hay algunos asuntos que aún requieren negociaciones en curso y estamos trabajando virtualmente a diario en ellos". En este sentido, el secretario de Comercio aclaró que esto se limitaba a productos agrícolas "sensibles".

Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y la India se iniciaron en 2007 y se reanudaron en 2022, aunque los contactos recibieron un fuerte impulso en febrero de 2025 tras una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por otro lado, en referencia a las conversaciones sobre un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, el funcionario indio indicó que los equipos negociadores están negociando, aunque eludió dar una fecha límite para alcanzar algún acuerdo.

"Hay compromisos en curso y los equipos negociadores están hablando virtualmente sobre asuntos pendientes. Pero no podemos fijar una fecha límite. Eso ocurrirá siempre que ambas partes estén preparadas y consideren que es el momento adecuado para anunciarlo", declaró.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán a la India para representar a la UE en la 16ª Cumbre UE-India, prevista para el 27 de enero, cuando podrían rubricar el acuerdo comercial entre ambas economías, según señala el diario local 'The Hindu'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La producción industrial de la eurozona subió un 0,7% en noviembre y fue un 2,5% superior en términos anuales

Nuevos datos de Eurostat muestran mejoras en la actividad manufacturera europea, con repuntes destacados en países bálticos y República Checa, aunque Luxemburgo y Dinamarca experimentaron caídas importantes junto a cambios significativos en España, Irlanda y Bulgaria

La producción industrial de la

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras del Conocimiento por su descubrimiento para controlar nuevos materiales

El jurado reconoció el desarrollo revolucionario de la twistrónica, un área que permitirá fabricar materiales capaces de exhibir superconductividad y magnetismo solo con girar capas de grafeno, lo que augura innovaciones en la computación cuántica y la inteligencia artificial

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras

Las paramilitares RSF anuncian la toma de una zona estratégica en Darfur tras días de combates con el Ejército

Las Fuerzas de Apoyo Rápido divulgaron el control de Jirjira, zona clave que conecta regiones de Darfur, tras violentos choques con militares que han provocado centenares de muertos y incrementan la emergencia humanitaria en Sudán

Las paramilitares RSF anuncian la

AMP2. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

El catalán logró reducir la brecha frente al líder catarí en la undécima etapa del Rally Dakar, quedando con opciones de pelear por la victoria final en una edición marcada por cambios constantes en la clasificación

AMP2. Roma (Ford) recorta a

Goldman Sachs ganó el año pasado 14.045 millones de euros, un 20,5% más, y mejorará el dividendo

Goldman Sachs ganó el año