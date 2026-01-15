India ve "muy cerca" un acuerdo comercial con la UE

India y la Unión Europea se encuentran "muy cerca" de concluir las negociaciones que permitan cerrar un acuerdo comercial, algo que podría suceder incluso a finales de este mes, después de años de contactos para impulsar las relaciones entre ambas economías, según indicó este jueves el secretario de Comercio de la India, Rajesh Agrawal.

En declaraciones a los medios, el representante del Gobierno aseguró que los equipos negociadores estaban "muy cerca" de concluir las negociaciones y culminar así el que sería el mayor tratado comercial del país, según recogen los principales diarios del país.

"Hemos cerrado 20 de los 24 capítulos por completo", apuntó Agrawal, añadiendo que "hay algunos asuntos que aún requieren negociaciones en curso y estamos trabajando virtualmente a diario en ellos". En este sentido, el secretario de Comercio aclaró que esto se limitaba a productos agrícolas "sensibles".

Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y la India se iniciaron en 2007 y se reanudaron en 2022, aunque los contactos recibieron un fuerte impulso en febrero de 2025 tras una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por otro lado, en referencia a las conversaciones sobre un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, el funcionario indio indicó que los equipos negociadores están negociando, aunque eludió dar una fecha límite para alcanzar algún acuerdo.

"Hay compromisos en curso y los equipos negociadores están hablando virtualmente sobre asuntos pendientes. Pero no podemos fijar una fecha límite. Eso ocurrirá siempre que ambas partes estén preparadas y consideren que es el momento adecuado para anunciarlo", declaró.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán a la India para representar a la UE en la 16ª Cumbre UE-India, prevista para el 27 de enero, cuando podrían rubricar el acuerdo comercial entre ambas economías, según señala el diario local 'The Hindu'.