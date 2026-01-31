Así es el círculo más cercano de Felipe VI a sus 58 años: de sus amigos de la infancia a su vínculo con artistas y deportistas

El rey Felipe durante su estancia en el Juan Sebastián Elcano (EFE).

Felipe VI cumple este viernes 30 de enero 58 años. El monarca no solo se ha consolidado como jefe de Estado, sino también como un hombre que ha sabido cultivar amistades profundas y duraderas a lo largo de toda su vida. Desde los compañeros de infancia hasta figuras de la realeza europea, amigos del ámbito deportivo y militar, así como cercanos a la reina Letizia, el monarca mantiene un círculo selecto que combina lealtad, discreción y afecto personal.

A pesar de sus obligaciones al frente del trono español, don Felipe no duda en mantenerse cerca de los suyos cuando más lo necesitan. De hecho, el pasado verano de 2025 se trasladó durante sus vacaciones a Palma de Mallorca para visitar a su íntimo amigo Jaime Anglada, ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases tras un accidente de tráfico el 8 de agosto.

El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

Según Vanity Fair, la amistad entre Felipe VI y Anglada supera las dos décadas y nació gracias a la pasión compartida por la vela y Mallorca. Ambos formaron parte de la Copa del Rey de Vela y han mantenido un vínculo cercano que se extiende al ámbito personal. La reina Letizia ha acompañado al rey en algunos conciertos, y las familias comparten reuniones privadas y eventos sociales. Anglada y su esposa, Pilar Aguiló, farmacéutica y fundadora de Nutrición Activa, con sus dos hijos, forman parte del entorno más cercano del monarca.

Otro pilar del círculo íntimo de Felipe VI es la tripulación en el Aifos, su velero emblemático. Bajo la dirección del almirante Jaime Rodríguez-Toubes, los regatistas Fernando León, Quico Sánchez y Juan Luis Wood, junto a la suboficial de la Armada Natalia Díaz, forman parte de su núcleo más cercano. Con ellos, el rey combina pasión por el mar, camaradería y planes de ocio en Mallorca y otras regatas.

Felipe VI sale a entrenar a bordo del 'Aifos' para la 43 Copa del Rey MAPFRE (IMAGEN DE ARCHIVO).

Compañeros de clase

Su círculo más longevo provienen de su infancia y juventud. Tal y como indica Divinity, entre los amigos de toda la vida, sobresale Álvaro Fuster, compañero del colegio Santa María de los Rosales y considerado el amigo más cercano del rey. Fuster ha estado presente en los momentos clave de la vida de Felipe VI, desde su boda con Letizia hasta la proclamación como rey, y continúa siendo un apoyo indispensable. Junto a él, el monarca mantiene lazos estrechos con su hermano Ricky Fuster y con Pedro López-Quesada, casado con Cristina de Borbón-Dos Sicilias, quienes comparten con él planes privados y aficiones como el esquí.

El monarca también cultivó amistades internacionales durante su formación académica. En Lakefield College de Canadá conoció a Christopher Dennis, y en la Universidad de Georgetown estrechó lazos con Christophe von Reiche, quien años después fue testigo de su boda. Estas relaciones, aunque con una gran distancia geográfica, se mantienen sólidas gracias a la constancia y la confianza mutua.

Felipe VI y Álvaro Fuster en Baqueira, 2024 (EFE).

Su paso por las academias militares dejó huella en sus relaciones. Mantiene vínculos cercanos con figuras como el general Eduardo Diz, el coronel Fernando Rocha y Castilla, y el general de brigada Emilio Tomé de la Vera, actual director del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa Real. Estas amistades combinan camaradería, respeto profesional y complicidad personal. De hecho, hace unos meses, el grupo decidió realizar una escapada a Úbeda, Jaén, donde el monarca sorprendió a los huéspedes del Hotel Ciudad de Úbeda.

A sus 58 años, Felipe VI ha sabido equilibrar su vida pública con relaciones personales significativas. Escapadas a esquiar, regatas en Mallorca, conciertos y reuniones privadas con amigos históricos son algunas de las actividades que le permiten desconectar del rol institucional. Aunque la reina Letizia no comparte todas estas aficiones —como el esquí—, ambos mantienen el equilibrio y respetan sus intereses individuales. No obstante, algunos de los amigos de la consorte también se han instaurado en el círculo de don Felipe, como Lorenzo Milá, Álex Grijelmo o Juan Seoane.

El ex príncipe heredero de Grecia, Pavlos, saluda al rey Felipe y a la reina Letizia de España el día del funeral del ex rey de Grecia, Constantino II, en Atenas, Grecia, el 16 de enero de 2023. (REUTERS/Louiza Vradi).

Amigos institucionales

Por otro lado, la familia y las relaciones con la realeza europea también son importantes para el monarca. Felipe VI mantiene relaciones estrechas con primos como Beltrán Gómez-Acebo y Pablo de Grecia, con quienes comparte cenas, viajes y actividades deportivas. Además, conserva vínculos con Pedro de Borbón-Dos Sicilias y con miembros de la realeza búlgara, como Konstantin y Kyril de Bulgaria.

Además, su relación con Guillermo Alejandro de Holanda es muy estrecha, con quien comparte experiencias y vivencias similares dentro de sus respectivas monarquías. Un ejemplo de este vínculo ocurrió en 2024, el rey de Países Bajos pidió a los reyes que tutelaran a su hija Amalia en Madrid tras haber sido amenazada en varias ocasiones por la Mocro Maffia.