España

Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, está ingresada en una residencia: “Pasa por un proceso complicado”

La empresaria, de 61 años, permanece ingresada en una clínica sanitaria de Madrid mientras atraviesa un complicado momento personal y de salud

Guardar
Isabel Sartorius en una imagen
Isabel Sartorius en una imagen de archivo. (Europa Press)

Isabel Sartorius vuelve a situarse en el centro de la actualidad mediática, aunque esta vez por un motivo alejado de los flashes y las crónicas de sociedad que marcaron su juventud. La que fuera el primer gran amor del entonces príncipe Felipe atraviesa un delicado momento personal y de salud que la ha llevado a ingresar en una clínica sanitaria de Madrid, donde permanece recibiendo atención médica especializada y el respaldo de su entorno más íntimo.

Según han informado distintos medios y programas de actualidad, como Y ahora Sonsoles, la empresaria se encuentra estable, aunque inmersa en un proceso de recuperación que no será rápido. Tal y como ha explicado la periodista Paloma García-Pelayo, cercana a su entorno, “Isabel está bien, pero pasa por un proceso complicado a largo plazo”, una frase que resume con prudencia la situación que atraviesa en estos momentos.

Aunque no ha trascendido públicamente el motivo concreto de su ingreso, fuentes cercanas aseguran que su estado de salud, tanto físico como emocional, se vio agravado tras una serie de golpes personales, entre ellos la muerte de César Alierta en 2024. El expresidente de Telefónica fue una figura muy importante en la vida de Isabel. Aunque su relación sentimental duró apenas tres años, ambos lograron mantener una amistad sólida y leal hasta el final de la vida del empresario, un vínculo cuya pérdida supuso un duro revés para ella.

Isabel Sartorius en una imagen
Isabel Sartorius en una imagen de archivo. (Europa Press)

El pasado 20 de enero, Isabel Sartorius cumplió 61 años y lo hizo en la más estricta intimidad, fiel a la discreción que ha marcado su vida en los últimos años. Según ha trascendido, celebró su cumpleaños con una comida familiar en casa de Nora de Liechtenstein, la segunda esposa de su padre, Vicente Sartorius. A pesar de encontrarse ingresada, ese día pudo salir acompañada del centro para compartir unas horas con sus seres queridos más cercanos.

La celebración, sencilla y cargada de emoción, estuvo marcada por una ausencia significativa: la de su hija, Mencía Fitz-James Stuart, que vive y trabaja en Londres. Un detalle que, según su entorno, hizo aún más especial y contenida una jornada ya de por sí marcada por la situación personal que atraviesa Isabel.

Nora de Liechtenstein se ha convertido en un pilar fundamental en esta etapa de su vida. Más allá de la relación formal de madrastra, quienes conocen a la familia aseguran que es “como una segunda madre” para Isabel. Atenta a su bienestar diario, Nora es una presencia constante y protectora, hasta el punto de haber sido definida como su auténtico “ángel de la guarda”. Fue ella quien se encargó de organizar la discreta celebración de cumpleaños para que Isabel no dejara pasar una fecha tan señalada.

Isabel Sartorius y Felipe VI
Isabel Sartorius y Felipe VI en una lancha en el Mediterráneo

Una vida discreta y lejos de los focos

Alejada de los focos desde hace tiempo, Isabel Sartorius ha optado por vivir este proceso con la máxima privacidad. Según publicó La Razón, mantiene un tratamiento intermitente en la residencia clínica donde vive actualmente y, siempre que sale del centro, lo hace acompañada, una medida pensada tanto para su cuidado como para preservar su tranquilidad.

Tras su mediática relación con el entonces príncipe Felipe, una historia marcada por la juventud y la inexperiencia de ambos, Isabel rehízo su vida junto a Javier Fitz-James Stuart, con quien tuvo a su única hija, Mencía, hoy de 27 años. Aunque nunca llegaron a casarse, mantienen una relación cordial y respetuosa.

Temas Relacionados

Felipe VIGente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Más de 20 provincias en alerta por nieve este miércoles

Los rachas de viento incluso huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado ya cortes totales en carreteras y suspensión de clases

Última hora de la borrasca

Todos los detalles sobre la boda de Nieves Álvarez: la pareja se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 11 de julio en París

La modelo se casará con el empresario y filántropo libanés, Bill Saad, tras más de cinco años de relación

Todos los detalles sobre la

Un chef con estrella Michelin reabre la panadería de un pueblo de 1.400 vecinos: “Mi objetivo es ofrecer lugares de calidad y accesibles”

El cocinero ya cuenta con cuatro negocios en este pequeño pueblo francés, que revive a base de iniciativas gastronómicas como esta

Un chef con estrella Michelin

El pueblo a menos de media hora de Toledo que cuenta con un tesoro visigodo y un castillo medieval

Una pieza fundamental de la Edad Media en España a penas 14 kilómetros de Toledo

El pueblo a menos de

La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Varias carreteras ya se están viendo afectadas por las nevadas, mientras el 112 ha pedido “evitar los desplazamientos innecesarios”

La nieve llega a Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente de la Guardia

Un agente de la Guardia Civil salva la vida de un hombre inconsciente tras 18 minutos de RCP en Manzanares el Real, Madrid

Cortes de carretera y problemas de tráfico en Madrid por la nieve del temporal Kristin: obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en numerosas vías

La nieve y la lluvia afectan a 130 carreteras en toda España: cortes totales, uso obligatorio de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Super Once del 28 enero

Qué derechos tienen los trabajadores cuando se activan alertas por nieve, viento y lluvias intensas

El 46% de los españoles depende de su herencia para planificar su futuro financiero y más de la mitad cree que será clave para acceder a una vivienda

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1