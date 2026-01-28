Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, está ingresada en una residencia: “Pasa por un proceso complicado”

Isabel Sartorius en una imagen de archivo. (Europa Press)

Isabel Sartorius vuelve a situarse en el centro de la actualidad mediática, aunque esta vez por un motivo alejado de los flashes y las crónicas de sociedad que marcaron su juventud. La que fuera el primer gran amor del entonces príncipe Felipe atraviesa un delicado momento personal y de salud que la ha llevado a ingresar en una clínica sanitaria de Madrid, donde permanece recibiendo atención médica especializada y el respaldo de su entorno más íntimo.

Según han informado distintos medios y programas de actualidad, como Y ahora Sonsoles, la empresaria se encuentra estable, aunque inmersa en un proceso de recuperación que no será rápido. Tal y como ha explicado la periodista Paloma García-Pelayo, cercana a su entorno, “Isabel está bien, pero pasa por un proceso complicado a largo plazo”, una frase que resume con prudencia la situación que atraviesa en estos momentos.

Aunque no ha trascendido públicamente el motivo concreto de su ingreso, fuentes cercanas aseguran que su estado de salud, tanto físico como emocional, se vio agravado tras una serie de golpes personales, entre ellos la muerte de César Alierta en 2024. El expresidente de Telefónica fue una figura muy importante en la vida de Isabel. Aunque su relación sentimental duró apenas tres años, ambos lograron mantener una amistad sólida y leal hasta el final de la vida del empresario, un vínculo cuya pérdida supuso un duro revés para ella.

El pasado 20 de enero, Isabel Sartorius cumplió 61 años y lo hizo en la más estricta intimidad, fiel a la discreción que ha marcado su vida en los últimos años. Según ha trascendido, celebró su cumpleaños con una comida familiar en casa de Nora de Liechtenstein, la segunda esposa de su padre, Vicente Sartorius. A pesar de encontrarse ingresada, ese día pudo salir acompañada del centro para compartir unas horas con sus seres queridos más cercanos.

La celebración, sencilla y cargada de emoción, estuvo marcada por una ausencia significativa: la de su hija, Mencía Fitz-James Stuart, que vive y trabaja en Londres. Un detalle que, según su entorno, hizo aún más especial y contenida una jornada ya de por sí marcada por la situación personal que atraviesa Isabel.

Nora de Liechtenstein se ha convertido en un pilar fundamental en esta etapa de su vida. Más allá de la relación formal de madrastra, quienes conocen a la familia aseguran que es “como una segunda madre” para Isabel. Atenta a su bienestar diario, Nora es una presencia constante y protectora, hasta el punto de haber sido definida como su auténtico “ángel de la guarda”. Fue ella quien se encargó de organizar la discreta celebración de cumpleaños para que Isabel no dejara pasar una fecha tan señalada.

Una vida discreta y lejos de los focos

Alejada de los focos desde hace tiempo, Isabel Sartorius ha optado por vivir este proceso con la máxima privacidad. Según publicó La Razón, mantiene un tratamiento intermitente en la residencia clínica donde vive actualmente y, siempre que sale del centro, lo hace acompañada, una medida pensada tanto para su cuidado como para preservar su tranquilidad.

Tras su mediática relación con el entonces príncipe Felipe, una historia marcada por la juventud y la inexperiencia de ambos, Isabel rehízo su vida junto a Javier Fitz-James Stuart, con quien tuvo a su única hija, Mencía, hoy de 27 años. Aunque nunca llegaron a casarse, mantienen una relación cordial y respetuosa.