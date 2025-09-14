La escapada secreta de Felipe VI a Jaén: sorpresa entre los invitados, fotos improvisadas y un look desenfadado

El rey Felipe embarcando en el Aifos, a 29 de julio de 2025. (Foto de ARCHIVO)

La ciudad de Úbeda, Jaén, vivió este sábado una escena tan llamativa como inesperada: Felipe VI sorprendía a los huéspedes del Hotel Ciudad de Úbeda; el mismo lugar donde se celebró la boda de Cristina Ponce, hija de la marquesa de la Rambla, y Pablo Urueta. Su presencia, que en un primer momento generó confusión entre los invitados y curiosos, no estaba relacionada con el enlace, sino con un encuentro privado con antiguos compañeros de promoción militar.

Según reveló Lecturas, el desconcierto fue inmediato. Nadie había visto el nombre del monarca en la lista de invitados, y, sin embargo, allí estaba, paseando por los jardines, conversando con quienes se le acercaban e incluso posando para fotografías improvisadas. Muchos pensaron que se trataba de una asistencia discreta al enlace, pero pronto se supo que todo respondía a una coincidencia: el hijo del rey emérito había elegido ese mismo establecimiento para reunirse con amigos de su etapa castrense, sin imaginar que el hotel estaba ocupado por una boda de alta sociedad.

Los novios y sus invitados no ocultaron su asombro al cruzarse con el jefe del Estado en un momento tan especial. Algunos de los presentes aprovecharon para charlar unos minutos con él, otros para hacerse fotos, y los trabajadores del hotel lograron inmortalizar el encuentro con una instantánea que rápidamente circuló por redes sociales. La imagen mostraba a Felipe VI sonriente, posando junto al equipo del establecimiento, reforzando así su perfil de monarca cercano y accesible.

En cuanto a su atuendo, el rey sorprendió con un look mucho más desenfadado de lo que acostumbra en sus apariciones públicas. Eligió una camisa de rayas azules sobre fondo blanco, pantalón marino estilo chino y unos zapatos marrones, acompañados de cinturón a juego y gafas de sol oscuras. Una indumentaria informal que dejaba claro que no acudía a un acto institucional, sino a un plan de carácter privado.

Felipe VI, en un concierto del músico Jaume Anglada en el Real Club Náutico de Palma al término de la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. (EFE)

Una agenda institucional cargada

La escapada de Felipe VI a Jaén precede a una semana especialmente intensa para su agenda oficial. Este lunes, 15 de septiembre, recibirá en el Palacio de la Zarzuela a los representantes diplomáticos de los países que colaboraron en la extinción de los incendios forestales del pasado agosto. Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Grecia, Rumanía, Estonia, Andorra y la Comisión Europea aportaron medios aéreos a través del Mecanismo Europeo de Solidaridad. Portugal, que también contribuyó, ya fue recibido por los reyes en su visita a las zonas afectadas en Galicia.

Un día después, el martes 16, Felipe VI y la reina Letizia emprenderán su primer viaje de Estado a Egipto, que se prolongará hasta el 19 de septiembre. Se trata de una visita de alto contenido diplomático en la que estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El viaje se enmarca en la estrecha relación bilateral entre ambos países, que se reforzó en febrero con la visita del presidente Abdelfatah Al Sisi a España y la firma de la Asociación Estratégica.

El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la presentación del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) en el Hotel Oro Verde, a 14 de noviembre de 2024, en Cuenca (Ecuador). (Casa de S.M. el Rey).

Leonor y Sofía, empezando nuevas etapas

Mientras los reyes cumplen con sus compromisos oficiales, sus hijas afrontan un curso decisivo. La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde continuará su tercer y último año de formación militar. Por su parte, la infanta Sofía se ha trasladado a Lisboa para iniciar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.