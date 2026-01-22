El mensaje del rey Felipe y la reina Letizia en el libro de condolencias a Adamuz en Fitur: “Queremos dejar testimonio de nuestro dolor”

El mensaje de los reyes Felipe y Letizia en el libro de condolencias a Adamuz en Fitur (José Oliva / Europa Press)

Los reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda institucional tras los recientes acontecimientos en Adamuz haciendo acto de presencia este jueves en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde han protagonizado un gesto de homenaje hacia las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Tras haber suspendido previamente un acto oficial para estar presentes en la zona afectada por la tragedia, los monarcas han decidido enviar un mensaje escrito en el libro de condolencias de la Junta de Andalucía instalado en el pabellón andaluz de la feria.

El contenido de ese mensaje había permanecido oculto hasta ahora, después de que los monarcas fueran fotografiados rubricando sus palabras en dicho libro. Sin embargo, se ha desvelado la nota íntegra que han plasmado los reyes, en la que, según Semana, se puede leer: “Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de Fitur queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba. Con todo nuestro afecto, Felipe y Letizia”.

Las claves de la aparición de los reyes

Durante la feria, la reina ha optado por mantener el luto en su indumentaria, eligiendo un conjunto sobrio formado por un pantalón negro de tiro alto y una camisa a juego. Doña Letizia ha evitado que la atención se focalizara en su vestimenta, priorizando así el significado del homenaje por encima de consideraciones personales.

El espontáneo texto de los reyes evidencia varios aspectos singulares. Por un lado, la expresión “dolor compartido” resalta su intención de empatizar tanto con los afectados como con el conjunto de la sociedad, reforzando la imagen de acompañamiento en un momento especialmente vulnerable. Además, la frase final “con todo nuestro afecto” aporta un matiz de cercanía, renunciando a la distancia formal de la institución para situarse, simbólicamente, en plano de igualdad con el resto de ciudadanos.

La decisión de plasmar esta nota de manera pública en un foro internacional como Fitur responde a la voluntad de visibilizar al máximo el impacto de la tragedia ocurrida en Adamuz. El accidente de alta velocidad, acontecido el domingo 18 de enero, ha conmocionado a la opinión pública así como al propio Felipe VI y la reina Letizia.

La implicación del rey Felipe y la reina Letizia

Los reyes ya remitieron inicialmente sus condolencias mediante un comunicado oficial, pero posteriormente quisieron transmitir personalmente su solidaridad al adelantar su regreso desde Atenas, donde se encontraban por el funeral de Irene de Grecia, para desplazarse hasta Córdoba.

Los Reyes Visitan A Los Heridos Del Accidente De Adamuz En El Hospital Universitario Reina Sofía De Córdoba

Tras su llegada a la zona cero, los reyes han podido comprobar directamente el operativo de los equipos de rescate, dialogando con los psicólogos que asisten a los familiares y con algunos de los viajeros implicados en el accidente de tren. Durante estas horas, la seriedad y concentración en sus gestos ha sido patente en todo momento. Eso sí, con las familias de las víctimas y los heridos tuvieron que sacar su mejor sonrisa para mostrar su cariño y aliviar el duro ambiente que allí prevalece todavía.