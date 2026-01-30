Glòria Serra (‘Equipo de investigación’): “Me escucho en ‘La guerra del pan’ y me quiero tirar por la ventana”

Gracias a su amplia trayectoria y rigor, el formato se ha convertido en un referente del periodismo de investigación en la televisión

Equipo de investigación cumple quince años en antena como uno de los formatos más emblemáticos de la televisión española. Desde su lanzamiento, el programa ha mantenido su apuesta por el rigor, el trabajo en equipo y la investigación semanal como sello inconfundible. Al frente, Glòria Serra se ha consolidado como un rostro indispensable del periodismo televisivo, con una presencia reconocible que acompaña y da contexto a cada historia.

Más de quinientos programas después, la periodista destaca la “pasión, entrega y exigencia” que siguen marcando cada reportaje y reivindica el valor de un formato coral: “El referente es el programa, es un trabajo de equipo, no de personalismos”. La fidelidad de la audiencia y la capacidad del espacio para adaptarse a nuevos retos sociales confirman la vigencia de un proyecto que, tras década y media, sigue encontrando historias que contar y preguntas incómodas que investigar.

Quince años al frente de un programa en prime time no es algo que se vea todos los días. ¿Esperabas llegar tan lejos?

¡No todo el mundo aguanta quince años! Pero sí, ¡nosotros mismos estamos también bastante impresionados!

Además, es tu récord profesional. Creo que nunca habías permanecido tanto tiempo en un solo proyecto.

Sí, y de largo. Yo soy muy inquieta, siempre he estado dos años, tres como mucho en cada proyecto. Este es el que me ha mantenido enganchada. Seguimos haciendo los programas con la misma pasión, la misma entrega, la misma atención que cuando arrancamos. Ahora, al recordar los primeros, veo que algunas cosas las hacemos mejor, pero la actitud y la exigencia siguen siendo las mismas. Siempre estamos insatisfechos, no importa la audiencia, siempre pensamos en lo que podríamos haber hecho mejor. Pero esa exigencia se ve premiada. Al final, somos un formato de éxito que vino a sustituir algo muy distinto, ¿Dónde estás corazón?. Ahora estamos en prime time, en una empresa privada, con un programa de servicio público y una audiencia fiel y creciente. Se me acaban las palabras.

¿Cómo gestionas el ser considerada un referente en el periodismo de investigación?

No, yo no soy un referente, el referente es el programa. Es un programa de equipo, de verdad. Uno de los aciertos fue que yo no estuviera en el centro de la investigación. Son los reporteros, los periodistas. Cuando alguien relevante aparece en mitad de algo, distorsiona. Este no es un programa de Gloria Serra, es un programa de equipo y se llama Equipo de investigación.

Mi aparición en pantalla es pequeña, y creo que ese es otro gran acierto: damos toda la importancia a la historia. Yo estoy para explicarla lo mejor posible, para acompañar al espectador, para ser clara y nítida. Así le facilitamos la comprensión de lo que contamos.

¿Hay algún reportaje que recuerdes especialmente, que te haya marcado más que otros?

Hay muchísimos y ese es el problema. Hace poco pedí hacer una lista de los más top, con los que hemos conseguido algo, ¡y tengo dos páginas! Estamos orgullosos de los programas que tienen consecuencias en el debate público. Por ejemplo, el debate del aceite de palma entró después de nuestro programa, y las etiquetas comenzaron a cambiar.

Conseguimos que se reabriera el caso de la fuga de Antonio Anglés, el acusado de los crímenes de Alcàsser. Estuvimos más de dos años con ese programa. También dimos voz a las víctimas del volcán de La Palma con un programa en directo, algo nuevo para nosotros.

O cuando cubrimos el asesinato del doctor Arrieta por parte de Daniel Sancho: hablamos con la familia, con el policía al mando, con testigos a los que ni la policía había entrevistado. Eso es lo que nos enorgullece.

“Estamos en una sociedad democrática que permite el debate social y que exista un programa que se emita en libertad y sin presiones"

¿Qué os queda por contar después de tantos años y programas?

No te preocupes por el programa. Este viernes emitimos el programa 555, coincidiendo con el quince aniversario. Es un programa muy de equipo, sobre una secta que está creciendo a toda velocidad en España y que viene de México.

Para cada temporada tenemos entre cinco y diez temas preparados, y siempre sobran, porque la actualidad nos atropella. Al final, estos quince años explican la historia de España: empezamos con reportajes sobre corrupción, luego nuevas estafas, fenómenos de consumo, dietas milagro, plataformas como Airbnb y OnlyFans... Siempre surgen nuevos temas.

¿No te desanima que haya tanto de lo que informar? Parece un signo de que la sociedad sigue teniendo problemas graves.

Lo que ocurre es que estamos en una sociedad democrática que permite el debate social y que un programa como este se emita en libertad y sin presiones. Problemas ha habido siempre. Antes había atracos a mano armada, muertos en las calles, drogadicción rampante, crisis económica...

Ahora, con el paro por debajo del 10 %, parece chiste comparado con entonces. Siempre ha habido necesidad de periodistas que ayuden al debate social y a la exigencia de cambios. Ahora, con las redes sociales, el ruido es enorme, pero lo positivo es que en estos quince años hemos crecido en audiencia porque la gente consume productos de calidad.

¿Conseguís sacar el lado positivo hasta en los casos más complicados?

Claro que sí. Incluso en los casos más cerrados, como la fuga de Antonio Anglés en el caso Alcàsser, encontramos algo tantos años después. Eso da esperanza. También abordamos debates como el terraplanismo; es útil poner el foco y aportar contexto, no solo amplificar lo negativo.

Los primeros programas no fueron fáciles en cuanto a audiencias...

Es que no teníamos audiencia. Entramos para sustituir un programa de gran espectáculo y hacíamos algo muy distinto. Los programas que lo cambiaron todo fueron la “guerra del céntimo” y la “guerra del pan”, aunque no desvelaban nada extraordinario. El reto fue cómo convertir en interesante una historia aparentemente banal. Ahí empezamos a jugar con el estilo, la locución, la música.... Cuando vimos que funcionaba, nos dimos cuenta de que quizá no era el tema, sino cómo lo contábamos. Ese fue el punto de inflexión.

¿Cómo llegan los casos al programa? ¿El equipo elige los temas?

Trabajamos en equipo. Todos los temas llegan del equipo: cualquiera puede proponerlos, desde un becario hasta yo misma. La clave es la pregunta: ¿hay algo que contar aquí que no se haya contado? No buscamos temas por buscar, sino aportar algo nuevo o relevante.

Después de tanto tiempo, ¿cómo te ves en tu papel de narradora?

Es un papel que me he inventado yo. Al principio no sabía cómo hacerlo, me escucho en “la guerra del pan” y me quiero tirar por la ventana. Era un personaje que hemos ido construyendo entre todos. Me siento cómoda, creo que es un personaje querido, pero al final es la cara y la voz de 57 personas que están trabajando para que lo que cuenta esa narradora sea veraz y transmita lo que queremos.

¿Has recibido propuestas para cambiar de formato o probar otros proyectos?

Dentro de la casa me han puesto a hacer cosas, como Mask Singer, y si puedo sumar, me apunto. Desde fuera, sí que he recibido llamadas, pero ¿cómo voy a dejar Equipo? Es un caramelo. Cada entrega me apasiona.

¿Hay casos que habéis tenido que dejar a medias?

Hay casos que se resisten, pero si no vamos a aportar nada, no los hacemos. El caso Alcàsser fue paradigmático; estuvimos dos años, pero si no hay algo nuevo que pueda ayudar, preferimos dejarlo. Los casos sin resolver son los que más quebraderos de cabeza nos dan.

¿Hay algún tema que te gustaría abordar personalmente?

Me interesa todo lo que afecta en redes sociales, sobre todo a los niños. Me parece terrible que se consienta la exposición de menores en las redes. Todo lo relacionado con crímenes cometidos a través de Internet es un tema al que debemos seguir prestando atención.

¿Te ves escribiendo un libro sobre tu experiencia o dando clases de periodismo de investigación?

Dar clases me gustaría, pero no tengo tiempo. Pensaba que ya estaría jubilada. Escribir un libro sobre el programa sí me lo han propuesto, pero no hemos apuntado nada, somos un desastre. Quizá sería un buen legado, y no solo mío; cualquier persona del equipo podría contar la historia de Equipo de investigación.