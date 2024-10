Glòria Serra nos desvela qué casos le quedan por analizar en ‘Equipo de Investigación’: “Quiero saber cuál es la fortuna del rey Juan Carlos y dónde está”

Glòria Serra en 'Equipo de Investigación' (Atresmedia)

No podemos hablar de la historia televisiva de España sin mencionar Equipo de Investigación. Conducido por Glòria Serra desde sus inicios, este viernes, 25 de octubre, el espacio emite su programa número 500 en LaSexta, una cifra a la que llegan tras 14 años de emisión en antena ofreciendo a los telespectadores reportajes de actualidad de diferentes temáticas.

Con motivo de este aniversario, la periodista catalana concede una entrevista a Infobae España para hablar de su paso por el programa de investigación, sacando a la luz qué casos le quedan aún por analizar y qué es lo que la ha motivado a seguir al frente de Equipo de Investigación desde su debut en el año 2011.

“Pese a los 14 años de emisión, seguimos trabajando siempre al último minuto. No hemos cambiado esa urgencia. Hacemos más de 40 reportajes por temporada y es una barbaridad”, confiesa la comunicadora, añadiendo que se encuentra en un formato en el que “las cosas se hacen bien, son reconocidas” y, muestra de ello, “es la extensa trayectoria del espacio”.

La entrevistada asegura que la clave del éxito de Equipo de Investigación, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Secuoya, se debe a tres factores: “El principal es el apoyo de la empresa y no lo digo por hacer la pelota ni muchísimo menos. Es una empresa privada y este es un programa en el que somos muchos, a lo que hay que añadir los altísimos costes de producción y los viajes. Ese apoyo se está consolidando. En segundo lugar, está el hecho de hacer las cosas bien, lo que en otras palabras significa que no hemos perdido la credibilidad en 14 años. Y, tercero, es nuestro estilo, que es tan especial que cualquiera que ponga el televisor sabe que ese es un reportaje de Equipo de Investigación”.

Para nadie es un secreto que la forma de narrar de Glòria Serra se ha convertido en la seña de identidad del formato, tanto es así que son muchos lo que imitan su entonación en diferentes vídeos que se popularizan en redes sociales. “Las primeras personas que comenzaron imitando Equipo de Investigación fueron grandes humoristas de este país, como Carlos Latre. Es un gran homenaje y un gran logro del programa. Me encanta que hayamos conseguido hacerlo entretenido, atrayente, narrativo, pero al mismo tiempo sin perder la credibilidad. Yo me siento orgullosa porque eso quiere decir que aunque desapareciera mañana, sería siempre un formato icónico de la televisión”, afirma la catalana.

Enganchada desde 2011

Equipo de Investigación llegó a la pequeña pantalla en el año 2011 de la mano de Glòria Serra. Desde entonces ella ha estado conduciendo todos y cada uno de los programas que se han emitido a lo largo de sus 16 temporadas. Un hecho que a la propia entrevistada le sorprende. “Es muy insólito porque yo nunca he estado más de tres años al frente de un proyecto en radio o televisión y llevo catorce aquí. Soy una persona muy inquieta y la verdad es que siempre me he ido yo porque me ofrecen algo distinto y que me llama la atención”, admite, poco antes de desvelar el secreto que la ha mantenido enganchada a este formato. “Este espacio cada temporada me sorprende, cada nuevo programa es un reto y siempre encontramos temas que son apasionantes y en el fondo es como si cada emisión fuera un nuevo programa. Aunque el trabajo sea el mismo, el contenido no y eso lo hace fascinante”.

¿Qué casos le quedan aún por investigar a Glòria Serra? Aunque parezca sorprendente, Equipo de Investigación “nunca cierra las carpetas”. “Hay temas que no salen porque no encontramos testimonios, son muy cuidadosos o sabes que hay algo, pero no lo puedes demostrar, con lo cual se queda ahí, en la carpeta, pero nunca la cerramos. Siempre tiene una oportunidad de volver a aparecer. La lista es increíble y sí que hay temas”, manifiesta.

“Quedan pendientes algunos que hemos hecho sobre crímenes sin resolver, como el caso de Débora, una chica que fue asesinada en Galicia. Y me resulta especialmente interesante saber, por ejemplo, toda la gestión económica que afecta al rey emérito Juan Carlos durante el ejercicio de su cargo. ¿En cuántos negocios se implicó? ¿Cuál es su fortuna de verdad y dónde está? ¿En cuántas historias llegó a implicar al Estado para conseguir un objetivo económico, si es que eso ocurrió?”, señala Serra, dando entender que estos serían algunos de los casos que aún le quedan por tratar.

Si Glòria Serra fuera un capítulo de Equipo de Investigación sería La doble vida de Angie. “Tengo un montón de programas favoritos, pero quizás te diría que por motivos casi sentimentales, por lo que supuso para el programa y lo que sigue suponiendo, La doble vida de Angie. Es uno de los programas más queridos por nuestros productores. Primero, porque fue un asesinato, un caso muy mediático, extraño, extravagante e insólito. Además, con el caso conseguimos un buen equilibrio de algo que es muy importante para nosotros, que es el respeto a la víctima y a su familia con la narración de lo ocurrido”.