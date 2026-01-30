Felipe VI cumple 58 años consolidando su reinado: “Refuerza la imagen de monarcas que son personas antes que autoridades, una marca que pasará a la historia”

Felipe VI cumple 58 años (INFOBAE ESPAÑA).

Felipe VI cumple este viernes 30 de enero 58 años. Nacido como el tercer hijo de Juan Carlos I y la reina Sofía, se alzó el primero en la línea de sucesión al trono español y, desde su infancia, ha ido construyendo poco a poco un reinado que ha conseguido modernizar una institución con más de 500 años de historia.

El actual monarca se hizo con el título tras la abdicación de su padre en junio de 2014 y junto a su mujer, la reina Letizia, ha ido evolucionando la fórmula de la familia real hasta el día de hoy. Actualmente, el núcleo está formado exclusivamente por el matrimonio; sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía; y los reyes eméritos. Sin embargo, los problemas judiciales y la crítica social a la que ha hecho frente el rey Juan Carlos acabaron por desterrarlo en Abu Dabi, dejando así conformada una familia real de solo cinco miembros, una de las más pequeñas de Europa.

Los Reyes y sus hijas en su tradicional felicitación navideña. (CASA S.M. EL REY).

No obstante, a pesar de su limitado tamaño, los reyes Felipe y Letizia se coronaron durante el 2025 como los monarcas que más trabajaron en comparación con sus símiles europeos. Según UFO No More, Felipe VI realizó apariciones públicas en 192 jornadas, superando así su propio registro del año anterior, cuando sumó 188 días de actividad. Tras él, le siguen Alberto de Mónaco, Haakon de Noruega, Felipe de Bélgica, Carlos Gustavo de Suecia, Eduardo de Inglaterra y Guillermo de Holanda. En la octava posición, se encuentra nuestra reina, quien también encabeza el ranking femenino.

La implicación de Casa Real por agradar a los ciudadanos se ha podido ver reflejada en los diferentes cambios que han adoptado en los últimos años. Y es que, tras varios escándalos que empañaron la monarquía española, como el Caso Noos o las polémicas que arrastra el rey emérito, como sus romances con Bárbara Rey o Corinna Larsen, y sus investigaciones económicas, don Felipe tuvo que adoptar una nueva postura para cautivar a los españoles más críticos.

Salimos a la calle a preguntar a los ciudadanos por su opinión sobre Felipe VI en su 58 cumpleaños

Las encuestas están de su parte

Aunque no hay datos oficiales, las encuestas ofrecidas por los medios de comunicación reflejan un claro apoyo entre los españoles al monarca. Según un informe elaborado por Vanitatis el pasado año, el 43,7% de los españoles aprueban la labor de Felipe VI a lo largo de sus más de diez años de reinado. El 21,1% desaprueban sus acciones y el 35,2% se mantienen neutrales.

Por otro lado, en un estudio realizado por SigmaDos para El Mundo, también se mantiene la misma vertiente en cuanto al rey, pero llama la atención la visión que tienen los ciudadanos sobre el desempeño de la princesa Leonor. La heredera al trono es considerada como una “mejora” para la institución por el 61,3% de los encuestados. Además, el 60,3% piensan que la princesa de Asturias será una buena jefa de Estado para nuestro país.

Los lectores de Infobae también han mostrado su opinión sobre el papel que desempeña el monarca. Aunque el 52,7% se declaran republicanos, admiten que el rey desempeña un buen trabajo con un 64,4% de apoyos. Además, el 82,8% defienden que ha mejorado la imagen de la institución con respecto a su padre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el rey Felipe VI (d) y la reina Letizia (2d) conversan con familiares de las víctimas a su llegada al funeral. (EFE/ Ballesteros)

“Ha reforzado los cimientos”

Para conocer un análisis más profundo sobre las estrategias y los últimos movimientos que ha hecho Casa Real para alzarse con estos datos, Infobae ha hablado con Ana Jiménez, experta en marca personal de autoridad. “La marca Felipe VI se ha construido por oposición a la anterior (Juan Carlos I). Donde antes había carisma pero opacidad, ahora hay rigor y transparencia”, explica. Y afirma: “Ha pasado de una monarquía de ‘hitos’ a una monarquía de ‘hábitos’ éticos. Felipe ha renunciado a la popularidad fácil para apostar por la ejemplaridad, y eso era imprescindible para que la institución sobreviviera al desgaste del pasado. No solo ha limpiado la fachada, ha reforzado los cimientos”.

El jefe de Estado también marca una gran diferencia respecto a su padre en cuanto a la mujer que ha elegido que permanezca a su lado. A diferencia de la reina Sofía, quien siempre se mantiene serena y discreta, doña Letizia no se achanta e destaca su presencia cuando lo considera necesario. Este movimiento, según la experta, ha sido clave para conectar con el pueblo español: “La reina Letizia es uno de los mayores activos estratégicos de la Corona que aporta realismo, rigor y una sensación muy clara de profesionalización institucional. El hecho de que no sea una figura sumisa, sino una mujer con criterio propio y que impone su posición, ayuda a Felipe VI a proyectar una imagen de hombre moderno que comparte el liderazgo”.

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante la visita a la localidad de Chiva, tres semanas después de la DANA. (CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS).

Además, Jiménez matiza: “Letizia actúa como el contrapunto necesario a la tradición, aportando una mirada ciudadana que la institución necesitaba para no quedar obsoleta. Además, goza de gran aceptación popular; la gente valora su manera de comunicarse, su compostura y su capacidad de alzar la voz cuando hace falta. Todo esto refuerza la imagen de Felipe como rey”.

No obstante, mantenerse al lado de su madre en los momentos más difíciles, como la publicación de las memorias del rey emérito o el reciente fallecimiento de la princesa Irene, también fortalece la personificación de su figura, tal y como explica la experta: “Al mostrarse como un hijo atento y respetuoso, Felipe VI humaniza su marca y apela a los valores tradicionales de respeto a los mayores, algo que resuena con una gran parte de la población española y latinoamericana. Es un símbolo de unidad frente a la fractura de otros años”.

El rey Felipe VI junto a su madre la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonordurante el entierro de la princesa Irene de Grecia en el cementerio de Tatoi en Atenas, Grecia. ( EFE/ Francisco Gómez/Casa Real)

De hecho, Ana Jiménez señala que detrás de esta cercanía pública también podría encontrarse una estrategia institucional: “La reina Sofía mantiene una de las valoraciones más altas de la familia. Es un pilar familiar y, al mismo tiempo, un símbolo de la tradición de la monarquía, lo que refuerza tanto la estabilidad interna de la familia como la percepción de unidad y continuidad de la institución”. Sin embargo, “antes de ser familia real, son familia, y como cualquier vínculo cercano, requiere contención y apoyo mutuo”.

Esta cercanía con la sociedad queda patente en su presencia durante momentos tan duros como la visita a las zonas más afectadas tras la DANA o su desplazamiento hacia Adamuz, donde ocurría hace unos días uno de las mayores accidentes ferroviarias de nuestro país. “Los gestos de cercanía en catástrofes o actos sociales son percibidos como auténticos cuando hay contacto físico y diálogo real, no solo protocolo”, explica la también mentora de marca.

El rey Felipe y la reina Letizia de España hablan con una mujer herida durante su visita al Hospital Reina Sofía, tras el descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, el 20 de enero de 2026. (Casa de S.M. el Rey/José Jiménez/Distribuido vía REUTERS).

“Estos gestos refuerzan su imagen de monarcas que son personas antes que autoridades, consolidando un componente de su marca personal que pasará a la historia“, señala Jiménez. Pero a la vez puntualiza: ”El ‘muro’ de seguridad y la rigidez de ciertos actos oficiales a veces diluyen ese esfuerzo. El reto es que la cercanía sea una actitud constante y no solo una respuesta a crisis puntuales“.

Su relevo generacional

El Palacio de la Zarzuela se encuentra en plena lucha por conectar más con las nuevas generaciones, quienes serán las encargadas de mantener y apoyar el futuro de la institución. Para ello, el organismo aterrizó en redes sociales como Instagram en 2024, una fecha tardía y desfasada para muchos. “Don Felipe mantiene un perfil institucional clásico que, por sí solo, podría resultar distante para las nuevas generaciones. Sin embargo, su estrategia ha consistido en actuar como ‘puente’”, explica Jiménez.

Y es que, ese ‘puente’ hacia la princesa de Asturias es clave: “Ha entendido que su rol es el de la estabilidad, mientras que la conexión emocional y el lenguaje fresco los delega en la princesa Leonor. Su acierto ha sido entender que él no tiene que gustar a la Generación Z, tiene que sostener el marco. Él no quiere ser influencer, quiere ser suelo firme. Y desde ahí permite que el relevo generacional fluya sin fricción".

Según la experta, “España está siendo testigo de uno de los cambios más importantes en la monarquía: la construcción de una futura reina. Los primeros pasos de la princesa Leonor, su protagonismo en actos oficiales y la confianza que le otorga su padre son aprendizajes decisivos que marcarán su trayectoria”. Por otro lado, indica que “no es solo que ella sepa conectar con las nuevas generaciones, es que forma parte de ellas, y así se percibe”.

La princesa Leonor (1d) durante el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, a 31 de octubre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press).

La experta en marca personal de autoridad lo tiene claro: “Lo que se está haciendo con Leonor es histórico y quedará como un ejemplo de cómo se forma a una futura reina que entiende y representa a la sociedad contemporánea”. Jiménez asegura que “su cercanía con la sociedad y su visibilidad en los actos reflejan que la monarquía está preparada para darle voz a las nuevas generaciones y que su reinado futuro tendrá legitimidad y conexión con los ciudadanos”.

Y finaliza con una reflexión: “El protagonismo de Leonor y la participación de Sofía son un reflejo de cómo Felipe VI está construyendo una monarquía moderna y cercana, donde la figura de cada miembro refuerza tanto su marca personal como la de la institución, asegurando que la Corona siga siendo relevante y respetada en la sociedad actual. Esta es, probablemente, su mejor jugada estratégica. Darles espacio demuestra seguridad, visión a largo plazo y cero miedo a ser eclipsado. Felipe VI entiende que su éxito real no es él, es lo que deja preparado”.