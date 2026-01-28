España

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado

Toma la decisión después de que el Supremo rechazase el levantamiento de la prisión provisional y el Congreso le retirase la inmunidad parlamentaria para procesarle

Imagen de archivo de José
Imagen de archivo de José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo. (Europa Press)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha renunciado este martes a su acta como diputado. Así lo ha afirmado el exdiputado socialista acusado de corrupción en un comunicado publicado en redes sociales, donde ha explicado que su decisión ha sido tomada tras el rechazo del Supremo a su recurso al Supremo contra la prisión provisional y la suspensión de la inmunidad parlamentaria aceptada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero.

Hasta ahora, Ábalos formaba parte del Grupo Mixto en la Cámara Alta, después de abandonar la bancada socialista el pasado 27 de febrero de 2024. Pero en realidad, ya estaba suspendido de sus funciones después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento tras aceptarse su suplicatorio, una medida que implicó la retirada inmediata de sus derechos y deberes parlamentarios, sin las prerrogativas económicas y profesionales vinculadas a su escaño.

En este contexto, Ábalos considera que, en su actual situación procesal, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por un caso de irregularidades en la compra de mascarillas, “ya no puede mantener su acta de parlamentario” porque toda su actividad estará centrada en “ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia”.

Noticia en ampliación

