Este es el patrimonio de Jorge Azcón, candidato del PP a las elecciones de Aragón: 750.000 euros entre bienes inmuebles, planes de pensiones, cuentas...

El dirigente aragonés no paga hipoteca ni tiene ninguna deuda pendiente. Posee acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva valoradas en 33.877 euros, así como seguros de vida y planes de pensiones por 40.292 euros, entre otros

El presidente de Aragón y
El presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones aragonesas del 8 de febrero, Jorge Azcón. (EFE)

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) se juega a la reeleción como presidente de Aragón el próximo 8 de febrero. El líder de los populares aragonés se ha dedicado toda su vida a la política, con una excepción de cuatro años en los que estuvo en la empresa privada y fue director territorial en Aragón de MRA, una empresa promotora de viviendas de protección oficial.

Tras 18 años de experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, fue alcalde entre 2029 y 2023, año en el que dio el salto a las Cortes de Aragón y se convirtió en presidente de la región. Y en todo este tiempo, y a sus 53 años, le ha dado para acumular un patrimonio elevado. El portal de Transparencia del Gobierno de Aragón publicó todos sus datos financieros y en este artículo vamos a desgranarlos.

En primer lugar, destaca el hecho de que no tiene ningún tipo de deuda, o las que tuvo están saldadas. Es decir, no tiene que pagar hipoteca. En el documento no aparece que tenga vigente ningún tipo de préstamos personal o crédito. Pero lo que más llama la atención es que cuenta con 10 bienes inmuebles que suman un total de 442.418,76 euros.

El documento no detalle qué tipo de bienes son exactamente, pero aquí se incluirían tierras, edificaciones (casas, edificios, locales),construcciones adheridas (carreteras, naves, garajes) y elementos incorporados de forma fija (árboles, plantas, instalaciones), así como derechos reales sobre ellos, siendo lo esencial que no pueden ser trasladados sin deterioro, representando la propiedad raíz y todo lo que está ligado inseparablemente al suelo. Los ejemplos más comunes son las viviendas, terrenos, parcelas, locales, garajes o trasteros.

El presidente del Gobierno de
El presidente del Gobierno de Aragón en Almohaja con motivo de su discurso de Fin de Año. (Gobierno de Aragón)

El segundo punto en el que más dinero tiene Azcón es en el relacionado con depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y en cuentas financieras. Suma un total de 184.791,04 euros. Azcón también posee acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva valoradas en 33.877,85 euros, así como seguros de vida y planes de pensiones con un importe de 40.292,46 euros. Además, ha declarado otros bienes y derechos económicos que ascienden a 48.000 euros. Por lo tanto, el total es de 749.380,11 euros. Es una cifra similar a la de su jefe en Génova, Alberto Nuñez Feijóo, que cuenta con un patrimonio de 769.779 euros.

La trayectoria de Jorge Azcón

Jorge Azcón creció en el centro de Zaragoza, en una vivienda familiar situada cerca de la calle San Miguel, en el Coso, aunque su formación escolar transcurrió en las afueras de la ciudad. Cursó estudios en dos colegios: Teresianas del Pilar, de carácter concertado y religioso, y Juan de Lanuza, un centro privado considerado por Forbes como el mejor de Aragón y uno de los cien mejores de España.

La etapa universitaria la realizó en la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo la licenciatura en Derecho y completó un máster en Urbanismo. No ejerció como abogado de manera profesional, ya que su trayectoria se orientó rápidamente hacia la política. Ingresó en el Partido Popular con 20 años, y desde entonces ha mantenido una vinculación constante con la formación, salvo un periodo tras 2007, en el que se distanció temporalmente tras ser apartado de las listas.

El presidente del PP Aragón
El presidente del PP Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón. (PP Aragón)

Su carrera pública comenzó en 1994, al integrarse en Nuevas Generaciones del Partido Popular. En poco tiempo, asumió la presidencia provincial de la organización juvenil, cargo que ocupó entre 1996 y 2000, y posteriormente la presidencia regional hasta 2005. A los 26 años fue nombrado concejal delegado de Juventud y Régimen Interior en el Ayuntamiento de Zaragoza, función que desempeñó entre 2000 y 2003. Posteriormente, hasta 2007, ejerció como concejal y portavoz adjunto en la oposición.

Entre 2011 y 2015 ocupó la portavocía de Economía y Hacienda en la oposición, y entre 2016 y 2019 fue portavoz del Grupo Municipal Popular. En 2019, accedió a la alcaldía de la ciudad, cargo que desempeñó hasta 2023. Durante su trayectoria municipal, Azcón participó como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y fue portavoz del PP en la junta directiva de la entidad entre 2019 y 2023. Parecía que su sitio estaba en el consistorio, pero desde aquel año se ha dedicado a las política regional y ahora espera volver a revalidar su cargo como presidente del Gobierno de Aragón.

