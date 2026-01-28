La tarifa de la luz en España para este 29 de enero

El precio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este jueves 29 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de enero

Precio de media: 25.96 euros por megavatio hora

Precio máximo: 53.94 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 7.79 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este jueves 29 de enero, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 24.34 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 18.16 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.95 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 13.74 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 13.55 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.19 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 53.94 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.29 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 29.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.7 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 23.14 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.14 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 19.81 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.7 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.48 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 36.26 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.86 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 24.65 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.79 euros por megavatio hora.