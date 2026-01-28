España

La princesa Ingrid de Noruega desata la polémica tras su plan de motos en la nieve: sin carné ni chaleco reflectante

Ni la nieta de los reyes Harald y Sonia ni su acompañante cumplían con la normativa de seguridad vigente

Guardar
La princesa Ingrid de Noruega
La princesa Ingrid de Noruega en la nieve (Instagram)

En la recta final antes del inicio del juicio más mediático del año en Noruega, centrado en los 32 delitos que se imputan a Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit de Noruega, la atención sobre la Casa Real se ha intensificado. Mientras los reyes han confirmado su ausencia en el Tribunal del Distrito de Oslo y la Princesa Mette-Marit ha optado por mantenerse fuera del foco, la princesa Ingrid Alexandra ha acaparado titulares por motivos distintos, al protagonizar una controversia durante su primer viaje oficial.

Según han detallado desde la revista Se & Hør, la princesa, que cursa actualmente sus estudios en Australia, ha regresado a Noruega para emprender una ruta institucional en Finnmark, la región más septentrional de la Europa continental, limítrofe con Finlandia y Rusia.

Durante esta gira, mientras la monarquía escandinava atraviesa la mayor crisis en años por el proceso judicial que afecta a la familia, Ingrid Alexandra ha compartido actividades con pastores de renos y representantes de la cultura sami, ha conversado con estudiantes en una escuela local, ha visitado el Parlamento Sami y se ha animado a conducir un trineo tirado por perros.

La princesa Ingrid de Noruega
La princesa Ingrid de Noruega en la nieve (Instagram)

Su polémico paseo en moto

La polémica, no obstante, ha surgido a raíz del plan elegido por la princesa en su tiempo libre: un paseo en moto de nieve, que según ha informado el citado medio, se ha realizado sin observar la normativa de seguridad vigente. Ni la nieta de los reyes Harald y Sonia ni su acompañante portaban el chaleco reflectante obligatorio ni la L visible en la parte posterior, requisito legal indispensable para este tipo de trayectos, además de un permiso de conducir específico que tampoco tenían.

El asunto ha motivado la intervención de la jefa de comunicación de la Casa Real noruega, quien ha reconocido el incumplimiento de las normas y ha asegurado que se trató de un error que no se repetirá. En relación a la actividad con la moto de nieve, la princesa Ingrid Alexandra ha contado con un permiso especial otorgado por la Autoridad del Parque Nacional de Anárjohka.

La princesa Ingrid de Noruega
La princesa Ingrid de Noruega en la nieve (Instagram)

El incumplimiento de la princesa

No obstante, la prensa local ha recordado que, en Noruega, la conducción de este tipo de vehículos solo se permite a quienes dispongan de un carné de clase S. La normativa nacional reconoce una excepción limitada para sesiones formativas, bajo condiciones muy estrictas: el supervisor debe ser mayor de 25 años, acreditar experiencia continuada de al menos cinco años con la licencia adecuada y permanecer junto al aprendiz o seguirlo desde otro vehículo.

En estos supuestos, la posesión de un carné de clase B, habilitado para turismos, únicamente es válida si se cumplen determinados requisitos, concretamente para quienes hubieran obtenido el permiso antes de julio de 2006. Ingrid Alexandra, que consiguió su carné de conducir hace cuatro años, se ha situado así en el centro del debate sobre si toda su actuación ha respetado la legalidad vigente.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

La Administración Noruega de Carreteras Públicas ha confirmado los detalles de la normativa en una comunicación remitida a Se & Hør, manifestando que consideran el incidente un descuido atribuible al Palacio y expresando su confianza en que la situación será corregida en futuras ocasiones.

