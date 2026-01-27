España

La princesa Ingrid de Noruega rompe su silencio y habla del juicio de Marius Borg: “Debería ser tramitado por el sistema judicial”

La hija de Mette-Marit y Haakon de Noruega ha hablado de la complicada situación que atraviesa su hermanastro, quien está acusado de 30 delitos, cuatro de ellos por violación

La princesa Ingrid de Noruega
La princesa Ingrid de Noruega

Días especialmente grises para la realeza noruega, que atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia. Hace apenas unas semanas se comunicó oficialmente la fecha del juicio de Marius Borg, de 29 años, primogénito de la futura reina Mette-Marit y hermanastro de la princesa Ingrid de Noruega. Será el próximo 3 de febrero cuando comience el proceso judicial al que se enfrentará por una treintena de delitos, cuatro de ellos por violación. Un caso de enorme gravedad que ha sacudido los cimientos de la Casa Real de Noruega y que marcará un antes y un después en su trayectoria institucional.

Se trata de un acontecimiento sin precedentes en la historia de la monarquía noruega: el juicio a una persona directamente vinculada a la familia real. Un episodio que ha puesto a la Corona bajo una intensa presión mediática y social, y ante el que la mayoría de los miembros de la familia han optado hasta ahora por mantener un perfil bajo, evitando realizar declaraciones públicas o valoraciones personales que pudieran interferir en el proceso judicial.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

Sin embargo, este silencio se ha visto roto recientemente por la princesa Ingrid de Noruega, hija del príncipe heredero Haakon y de Mette-Marit, y hermana menor de Marius Borg. La heredera al trono noruego ha protagonizado su primer viaje oficial en solitario, una visita cargada de simbolismo y relevancia institucional que ha tenido lugar en la localidad de Finnmark, al norte del país. En concreto, Ingrid de Noruega acudió este lunes al Parlamento Sámi, el máximo órgano representativo del pueblo indígena sámi en Noruega, en un acto que fue seguido de cerca por los medios de comunicación locales.

Las palabras de la princesa Ingrid de Noruega

Fue precisamente en este contexto cuando la nieta del rey Harald V decidió pronunciarse públicamente por primera vez sobre el delicado asunto que afecta a su hermano. Ante las preguntas de la prensa noruega que cubría el evento, la princesa dejó a un lado su habitual discreción y se mostró firme y contundente en su respuesta. “Creo que ese caso debería ser tramitado por el sistema judicial y no me parece natural comentarlo en absoluto”, declaró la royal noruega, con un tono serio y decidido que no pasó desapercibido entre los presentes.

Sus palabras fueron interpretadas como toda una declaración de intenciones por parte de la futura reina, que dejó claro que considera que la justicia debe seguir su curso sin interferencias ni juicios paralelos. Más allá de esta contundente afirmación, Ingrid de Noruega también aprovechó la ocasión para hablar sobre esta nueva etapa de su vida, marcada por la realización de compromisos oficiales en solitario. La princesa reconoció sentirse cómoda y satisfecha con esta experiencia. “Creo que ha sido muy agradable estar sola en el trabajo”, confesó ante los medios, dejando entrever una creciente seguridad en su papel como heredera al trono.

La princesa Ingrid de Noruega
La princesa Ingrid de Noruega en una imagen de las redes sociales de la corona. (Instagram @detnorskekongehus)

Actualmente, Ingrid de Noruega se encuentra cursando una licenciatura en Australia, vinculada al Derecho y las Relaciones Internacionales, tras haber completado los 15 meses obligatorios de servicio militar que establece la tradición real. Esta etapa formativa ha supuesto un distanciamiento físico de su familia y de su país, aunque no ha impedido que realice visitas frecuentes a Noruega para cumplir con compromisos institucionales.

Sobre su situación personal, la princesa explicó: “Lo disfruto mucho, vengo de visita, así que estoy bien”. Además, quiso destacar algunos paralelismos entre Australia y Noruega, a pesar de las evidentes diferencias culturales entre ambos países. “También tenemos muchas similitudes. Entre otras cosas, ambos países tienen poblaciones indígenas. Los pueblos indígenas de todo el mundo tienen mucho en común. Y, lamentablemente, a lo largo de la historia, han sufrido mucho”, afirmó, poniendo el foco en una cuestión social y cultural de gran relevancia.

Con esta visita oficial al Parlamento Sámi, Ingrid de Noruega continúa el legado institucional de sus abuelos, el entonces príncipe Harald y la princesa Sonia de Noruega, quienes visitaron Finnmark en 1969 por el mismo motivo. Un gesto que refuerza la continuidad de la monarquía y el compromiso de la heredera con las tradiciones y responsabilidades de la Corona, en un momento especialmente complejo para la familia real noruega.

