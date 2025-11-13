España

Se revela la causa de las hemorragias nasales que causaron alarma en el campamento militar de la princesa Ingrid de Noruega

Medio año después de que la hija de Haakon y Mette-Marit finalizara su servicio militar, se han conocido las conclusiones de la investigación por el fenómeno anormal que afectó a los soldados

La princesa Ingrid Alexandra de
La princesa Ingrid Alexandra de Noruega, en la base militar de Skjold. (Casa real noruega)

Un aumento inusual de hemorragias nasales entre los soldados de la base militar Skjold, donde realizó su servicio la princesa Ingrid Alexandra, generó inquietud y especulación durante la estancia de la hija de Haakon y Mette-Marit en el campamento. Siete meses después de que la joven finalizara su servicio militar, una investigación oficial ha identificado la causa principal de este fenómeno, descartando riesgos graves para la salud y aclarando el misterio que rodeaba estos episodios.

La alarma surgió en enero de 2024, poco después de que la princesa Ingrid Alexandra, de veintiún años, comenzara su servicio militar en la base de Skjold, situada en la región de Indre Troms. Apenas una semana después de la llegada de la princesa, se notificó un número inusualmente alto de casos de hemorragias nasales entre los soldados, sin que en ese momento se conociera la causa.

En 2024 se registraron 131 casos, frente a los 150 del año anterior. Sin embargo, la cifra más llamativa fue el incremento del 4.000% en los episodios tras el ingreso de los nuevos soldados en la segunda semana de enero, justo después de la incorporación de la princesa. Este aumento repentino generó inquietud tanto entre los militares como entre sus familias. Un padre de uno de los soldados afectados relató a la prensa noruega: “Estábamos muy preocupados por nuestro hijo cuando empezó a sangrar por la nariz tras ser alojado en la kaserna Sannan”.

Investigación oficial y conclusiones

Ante la preocupación, las Fuerzas Armadas noruegas (Forsvaret) encargaron al Instituto de Investigación de Defensa de Noruega (FFI) una investigación exhaustiva sobre el ambiente interior de varias bases, incluyendo Skjold, Bardufoss/Rustad y Trondenes en Harstad. Según ha detallado Forsvaret en un comunicado de prensa, el estudio se ha prolongado durante dieciocho meses y ha combinado mediciones objetivas de la calidad del aire con los testimonios de los propios soldados.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Los resultados han sido concluyentes: la causa principal de las hemorragias nasales es la baja humedad y el aire seco, especialmente durante el invierno, cuando la humedad relativa en las instalaciones suele situarse por debajo del 30%, el mínimo recomendado para ambientes interiores. El proyecto ha descartado otras posibles causas como la contaminación, la mala ventilación, la presencia de moho o problemas con el agua potable. Frank Brundtland Steder, responsable del estudio en el FFI, ha subrayado que “una causa importante de las hemorragias nasales entre los soldados es el aire seco y frío. No la contaminación, mala ventilación, moho ni agua en mal estado. La investigación muestra que no es perjudicial para la salud vivir en los cuarteles del Ejército”.

La investigación también ha contado con la participación de la empresa pública Forsvarsbygg, responsable de las infraestructuras militares, y ha confirmado que los niveles de CO₂, metales y compuestos químicos en el aire y el agua se encuentran dentro de los límites seguros.

El informe oficial ha sido recibido como una herramienta útil para mejorar las condiciones de vida de los soldados. El teniente coronel Lars Fossberg, jefe de Estado Mayor del Trenregimentet, ha valorado que “esta es una información útil. Los soldados deben tener un buen y seguro ambiente interior”, según ha recogido Forsvaret.

El príncipe Haakon, pasando revista
El príncipe Haakon, pasando revista en la base militar de Skjold. (NTB/Heiko Junge via REUTERS)

Por su parte, la evaluación de la unidad de salud laboral de las Fuerzas Armadas ha concluido que las hemorragias nasales no constituyen una enfermedad, aunque pueden resultar molestas para quienes las sufren. Para minimizar las molestias y reducir los factores que irritan las vías respiratorias, se han recomendado varias medidas:

  1. Mantener una limpieza adecuada en las zonas de alojamiento.
  2. Garantizar una ventilación suficiente en los espacios interiores.3. Eliminar fuentes de polvo y partículas en las áreas habitadas.

Estas recomendaciones buscan mejorar el bienestar de los soldados y prevenir la aparición de nuevos casos, especialmente durante los meses más fríos.

