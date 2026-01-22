Una asociación de abogados crea una plataforma para asistir a las víctimas de Adamuz

La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC), que cuenta con una extensa red de despachos de abogados especializados en reclamación de indemnizaciones en toda España, ha anunciado este jueves la creación de "una plataforma de afectados para ofrecer apoyo y asistencia a las víctimas y familiares, así como a otros afectados por el cierre de la vía, del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba)".

Según ha informado Anava-RC en una nota, a través de esta plataforma pone a disposición de las víctimas a todos sus abogados a nivel nacional ofreciendo sus servicios, "incluyendo asesoramiento jurídico especializado, gestión de trámites, reclamaciones e información y orientación sobre derechos e indemnizaciones y recursos disponibles".

Las posibles indemnizaciones "pueden ir de menos a más, según la víctima afectada, desde derechos inmediatos de pasajeros derivados del título de transporte debido a todas las incidencias producidas, o bien derechos resarcitorios asociados al pago con tarjeta de crédito, seguros privados de vida o de accidentes, asistencia y defensa jurídica, seguro obligatorio de viajeros, o la reclamación de indemnizaciones por responsabilidad civil extracontractual en cualquiera de las jurisdicciones".

Anava-RC es actualmente la mayor asociación de ámbito nacional, que engloba despachos de abogados dedicados a la defensa de los derechos de las víctimas, estando "comprometidos en brindar un apoyo integral y personalizado a todas las personas afectadas por este trágico suceso".

Para acceder a la plataforma y obtener más información, las víctimas, sus familiares u otros afectados pueden contactar con Anava-RC a través de la web 'www.anavarc.org', donde podrán acceder a una extensa red de abogados expertos en toda España, o en el teléfono 91 929 83 98. Anava-RC expresa su "más sentido pésame a las familias de las víctimas" y se pone a su disposición "para cualquier necesidad o consulta".