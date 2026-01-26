España

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

El accidente se habría ocasionado en el punto donde se unía un carril de 1989 con otro de 2023 mal instalado

El presidente de la CIAF
El presidente de la CIAF apunta a una rotura en la soldadura de la vía como causa del accidente en Adamuz (Montaje Infobae)

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha señalado que las indagaciones de los técnicos sobre el accidente en Adamuz (Córdoba) apuntan a la rotura de la soldadura que unía un carril fabricado en 1989 con otro instalado en 2023. Concretamente ha destacado: “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto de carril, como de una soldadura”, ha confirmado en una entrevista para el Colegio de Ingenieros de Caminos.

De esta manera, el fallo en esa unión habría provocado el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo 19 de enero. No obstante, ha subrayado igualmente la importancia de conocer las condiciones previas y el mantenimiento de la infraestructura. Así, una vez “sepamos la causa de la rotura, que ha producido el descarrilamiento” se podrá pasar a investigar “la mala fortuna de los choques”.

“Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc.”, ha añadido. Por este motivo, hay que tener en cuenta que “la investigación va a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa”. De este modo, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha insistido en que “vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado”. Según ha puntualizado Barrón “esta semana va a ser cuando vamos a empezar a tener ya pruebas más contundentes”.

*Noticia en ampliación

