España

El oro marca un nuevo récord y supera por primera vez los 5.100 dólares la onza

La escalada se produce en un contexto de inestabilidad global, presión política en EEUU y compras masivas de bancos centrales

Lingotes de oro (Europa Press)
Lingotes de oro (Europa Press)

El precio del oro ha marcado este lunes un nuevo máximo histórico al superar por primera vez la barrera de los 5.000 dólares la onza, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones macroeconómicas y las dudas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. Durante la madrugada, el metal precioso llegó a alcanzar los 5.109,73 dólares por onza, según datos de Bloomberg.

A las 08:00 horas, tras haber superado de forma sostenida los 5.100 dólares, el oro cotizaba en 5.088,99 dólares, con una subida del 2,13 %, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de ese umbral. La evolución consolida al oro como uno de los activos refugio más demandados en el actual escenario de inestabilidad financiera y política global.

La escalada del precio se produce en paralelo a un fuerte repunte de la plata, que también ha revalidado máximos históricos durante la madrugada, alcanzando los 109,45 dólares la onza a las 03:49 horas. Aunque posteriormente moderó su avance, a primera hora de la mañana registraba una subida del 6,15 %, situándose en 107,12 dólares.

Fuerte revalorización en lo que va de año

En el acumulado de 2026, el oro registra una revalorización superior al 18%, mientras que la plata acumula una subida del 52,76%, lo que refleja la intensa presión compradora sobre los metales preciosos en los mercados internacionales. La tendencia alcista se ha consolidado en las últimas semanas, impulsada por una combinación de factores económicos, financieros y geopolíticos.

Entre los factores que explican esta evolución están los mensajes del Foro Económico Mundial de Davos, centrados en la idea de que el mundo entra en una etapa de mayor inestabilidad, y el aumento de la percepción de riesgo en los mercados internacionales. A ello se suma el ruido geopolítico persistente y la creciente presión política en Estados Unidos para impulsar el crecimiento económico mediante una bajada de tipos de interés.

Lingote de oro (Europa Press)
Lingote de oro (Europa Press)

(Noticia en ampliación)

