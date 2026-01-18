Las reservas de oro y divisas del Banco de España se elevan hasta los 94.000 millones, en máximos históricos

El Banco de España cerró 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en más de 94.000 millones de euros, el mayor registro de la serie histórica que publica el supervisor y que se inicia en 1999.

Este dato aparece en la estadística de financiación del Eurosistema que esta semana ha actualizado la institución y es la valoración con precios de mercado de las reservas de oro y activos netos en moneda extranjera que mantiene el Banco de España.

En concreto, en diciembre estas reservas alcanzaban un valor de 94.209 millones de euros, 479 millones de euros más que el mes anterior. En tasa interanual, la diferencia es de 7.626 millones de euros más.

Este aumento del valor de las reservas de oro y divisas se produce en un contexto donde el metal precioso experimenta un 'rally' en su cotización mundial. En 2025, el oro ha firmado un ejercicio histórico con un alza de alrededor del 65%, hasta los 4.350 dólares por onza.

Sin embargo, ya en las primeras semanas de 2026 y ante las tensiones en Venezuela, Irán o Groenlandia, la onza ya ha escalado en torno a un 5%, hasta alcanzar un máximo histórico de 4.600 dólares.

Esto supone, por tanto, que los bancos centrales pueden registrar aumentos del valor de sus reservas de oro sin necesidad de comprar más cantidad de este metal. Por ejemplo, en las cuentas anuales de 2024, el Banco de España señalaba que las tenencias no habían variado durante ese ejercicio, pero que el valor había aumentado como consecuencia del incremento del precio de mercado.

En el mismo informe de 2024, el Banco de España desglosa el valor de cada reserva: en total, mantenía unos 22.734 millones de euros en oro y derechos de oro, equivalentes a 9,054 millones de onzas troy de oro fino; unos 81.098 millones en activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona euro, y unos 1.544,91 millones de euros en activos frente a residentes en la zona euro.

Esto también se refleja para todo el Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo (BCE) y todos los bancos centrales de la eurozona. En este caso, las reservas de oro y divisas alcanzaron los 1,46 billones de euros, el nivel máximo desde, igualmente, 1999, según las mismas estadísticas publicadas por el Banco de España.

Frente a noviembre, el aumento es de 8.490 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2024, las reservas se elevaron en 313.054 millones de euros.