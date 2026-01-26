España

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Carlos Cuerpo ha anunciado una serie de medidas de protección para los agricultores frente a la apertura comercial

Guardar
Ganaderos durante una tractorada en
Ganaderos durante una tractorada en Oviedo, Asturias (Juan Vega / Europa Press)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes un paquete de medidas para proteger al sector agrario español frente al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en plena semana de protestas del campo y con nuevas movilizaciones y tractoradas convocadas en distintos puntos del país. El ministro ha defendido que el Gobierno activará mecanismos de protección específicos para evitar que el sector primario español se vea perjudicado por la apertura comercial.

Durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica, de Telecinco, Cuerpo ha afirmado que el Ejecutivo es consciente del malestar del sector y ha subrayado que el campo “nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial”.

Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte tensión social en el ámbito agrario, con organizaciones de agricultores y ganaderos movilizadas contra el acuerdo UE–Mercosur por el temor a una competencia desleal, la entrada masiva de productos extracomunitarios y la presión adicional sobre los márgenes de rentabilidad del sector primario español. Las protestas se concentran esta semana, entre el 26 y el 30 de enero, con convocatorias de tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones en varias comunidades autónomas.

Medidas de protección anunciadas por el Gobierno

El ministro ha detallado un conjunto de instrumentos de protección que, según ha explicado, acompañarán la aplicación del acuerdo comercial. Entre ellos, ha citado el refuerzo de los controles fronterizos: “Hay un elemento de refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España”.

También ha anunciado mecanismos automáticos de protección del mercado interior: “Hay un elemento adicional de cuotas o de salvaguardias que se activan si es que los productos que están entrando afectan de manera negativa a nuestro sector primario”.

A estas medidas se suma un instrumento económico directo de compensación: “Además, se ha establecido un fondo de ayudas para aquellos productores que puedan verse perjudicados”, ha añadido.

Cuerpo ha insistido en que el Ejecutivo no contempla el sector agrario como una pieza negociable dentro de la política comercial europea y ha señalado que el objetivo es blindar la viabilidad económica del campo español ante el nuevo escenario de apertura de mercados.

Agricultores franceses realizan cortes de carreteras y protestas por la gestión de la crisis de dermatosis nodular contagiosa y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea

El acuerdo UE–Mercosur y el rechazo del sector agrario

Las declaraciones del ministro se producen en un momento de movilización creciente del sector agrario en España. Organizaciones profesionales agrarias como ASAJA, COAG y UPA han intensificado las protestas contra el acuerdo, con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones, alertando del impacto que podría tener la entrada de productos procedentes de países de Mercosur en precios, costes de producción y competencia en condiciones desiguales. Las movilizaciones se están produciendo también en otros países de la Unión Europea, donde el sector primario ha expresado su rechazo al pacto comercial.

El sector denuncia que los productores europeos están sujetos a normativas medioambientales, laborales y sanitarias más estrictas que las de los países exportadores, lo que, a su juicio, genera una competencia asimétrica que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Negociación del presupuesto agrícola

Además de las medidas internas, Cuerpo ha situado el debate en el marco europeo y ha vinculado la protección del sector primario a la política presupuestaria comunitaria. “Estamos negociando en el marco del nuevo presupuesto de la Unión que incremente el presupuesto que la Unión dedica a un elemento fundamental para nuestra soberanía como es la agricultura y el sector primario”, ha asegurado el ministro.

El Gobierno busca así combinar instrumentos comerciales, mecanismos de defensa del mercado interior y financiación europea como parte de una estrategia de contención del conflicto agrario. El acuerdo UE–Mercosur se encuentra aún pendiente de ratificación definitiva en el ámbito europeo, en un contexto de debate político e institucional sobre su impacto económico y social.

Temas Relacionados

Carlos CuerpoMinisterio de EconomíaEconomía EspañaSector agrarioMercosurUnión EuropeaAgricultoresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

El servicio se ha visto interrumpido dos veces en apenas una hora

Óscar Puente apunta a un

El local de 27 metros que se vende como un “dúplex” por 110.000 euros en Cuatro Caminos, Madrid, y que recuerda a la casa de los horrores

Sin luz natural, con el lavabo sobre el váter y la cocina en una esquina, el anuncio publicado en Idealista presenta el local como “una oportunidad única para crear el hogar, rentabilizarlo o montar tu negocio desde cero”

El local de 27 metros

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Las 3 señales de bruxismo que pasan desapercibidas y revelan que estás rechinando los dientes por la noche, según un estudio

Esta condición puede provocar dolor mandibular, sensibilidad dental y problemas de sueño

Las 3 señales de bruxismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente apunta a un

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El oro marca un nuevo récord y supera por primera vez los 5.100 dólares la onza

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

Cuál es el precio de la gasolina este 26 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”