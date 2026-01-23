España

Iñaki Urdangarin bromea con la idea de superar en ventas las memorias del rey Juan Carlos I: “Tendría su gracia, pero no creo que suceda”

El próximo 12 de febrero, el exduque de la Palma lanzará sus memorias, ‘Todo lo vivido’, un libro del que ofrece numerosos detalles en ‘Lo de Évole’

Iñaki Urdangarin en una imagen
Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. (Europa Press)

La nueva temporada de Lo de Évole ya cuenta con una de las entrevistas más destacadas y esperadas. El pasado 22 de enero, Jordi Évole confirmó que Iñaki Urdangarin será uno de los protagonistas del programa de laSexta, en una conversación que promete marcar un antes y un después en la trayectoria mediática del exduque de Palma. El anuncio se realizó a través de un breve clip difundido por el propio periodista, en el que apenas se mostraban unos segundos del encuentro y algunas impresiones del presentador tras la grabación.

La entrevista gira, principalmente, en torno a Todo lo vivido, las memorias que Urdangarin publicará en las próximas semanas y que supone su primer relato en primera persona tras años de silencio público. De hecho, el propio Évole adelantó parte del contenido durante su intervención en Y ahora Sonsoles, donde se compartió uno de los pocos fragmentos audiovisuales ya grabados. En ese clip, ambos incluso bromean sobre la posibilidad de que las memorias del exmarido de la infanta Cristina pudieran superar en ventas al libro del rey Juan Carlos I. “No creo que ocurra. Es un personaje global con una trayectoria larguísima y eso no sucederá. Tendría su gracia, pero no creo que suceda”, responde Urdangarin entre risas cuando Évole plantea ese escenario hipotético.

Iñaki Urdangarin durante su entrevista
Iñaki Urdangarin durante su entrevista en televisión (TVE)

Más allá del tono distendido de algunos momentos, el presentador ha subrayado el carácter profundo y sincero de la conversación. Según ha explicado, el entrevistado respondió a todas las cuestiones planteadas, sin imponer límites ni condiciones. “Hemos tenido una conversación íntima donde ha hablado de todo lo que le he preguntado. No lo ha hecho desde el rencor o ajuste de cuentas, sino desde un lugar muy tranquilo y en paz consigo mismo”, señaló Évole en el espacio presentado por Sonsoles Ónega.

La charla, además, se desarrolló de forma fluida y prácticamente ininterrumpida, un aspecto poco habitual en este tipo de entrevistas televisivas. “Todo lo anterior se transmite en la misma. No creo que haya que montar mucho más, ha salido del tirón”, añadió el periodista, adelantando que el material apenas requerirá edición antes de su emisión en laSexta.

Fragmento de vídeo de la
Fragmento de vídeo de la entrevista de Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

La entrevista llega en un momento clave para Urdangarin, coincidiendo con el lanzamiento de sus memorias, que estarán disponibles en librerías y comercios a partir del 12 de febrero. Una fecha que, según se ha explicado, fue determinante para que aceptara sentarse frente a las cámaras en esta entrevista inédita. “El libro vale la pena. Pensaba que iba a pasar de puntillas por algunos temas y hace un repaso amplio por su carrera”, adelantó Évole sobre el contenido de la obra.

La publicación del libro coincide, además, con el inicio de una nueva etapa profesional para el exduque de Palma. Urdangarin se encuentra actualmente centrado en su faceta empresarial, con la apertura de un despacho de abogados en el centro de Barcelona. La oficina, de 150 metros cuadrados, se ubicará en la zona derecha del Eixample, una de las áreas más cotizadas de la ciudad, en un edificio de estilo clásico. Según ha trascendido, se desplaza hasta allí desde la vivienda de su hijo Pablo, situada en el barrio de Pedralbes.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Paralelamente, ya participa en una firma de coaching denominada Bevolutive, de la que es socio fundador, tal y como adelantó Vanitatis. Este proyecto también ha dado sus primeros pasos en el ámbito editorial con la autobiografía de Thierno Diallo, gimnasta olímpico conocido por su participación en los Juegos de Tokio y París, cuya presentación tuvo lugar en Manresa en colaboración con el ayuntamiento.

La entrevista en Lo de Évole se convierte así en la segunda aparición mediática de Urdangarin en los últimos meses. En diciembre de 2025 concedió una charla en Pla Sequència con Jordi Basté, donde rompió años de silencio y habló abiertamente de su paso por prisión. “Lo que perdí allí mucho tiempo. A veces me da angustia pensarlo. No solo por la condena, sino también por los siete años anteriores. Materialmente lo perdí prácticamente todo. Después hay una pérdida muy grande, uno de los amores de mi vida, que es Cristina”, confesaba entonces ante las cámaras.

