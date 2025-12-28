Espana agencias

Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

Pilar Alegría subraya la urgencia de facilitar hogares accesibles para frenar el abandono rural en Aragón, acusa al actual Gobierno de paralizar iniciativas clave y argumenta que el desarrollo del sector agroalimentario depende de garantizar servicios básicos

Guardar

El impulso que ha vivido recientemente el sector agroalimentario en Aragón ha multiplicado el empleo, aunque la falta de viviendas accesibles amenaza con obstaculizar este crecimiento y fomenta la despoblación en las zonas rurales. Según publicó el medio, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno regional, señaló durante su visita a un secadero en Calamocha, Teruel, que el desarrollo del sector agroalimentario depende de la disponibilidad de servicios públicos básicos, como la vivienda asequible, para poder fijar población en estos territorios y evitar el abandono rural.

De acuerdo con el medio, Alegría defendió el modelo de “derechos y vivienda pública” promovido por el Partido Socialista en contraposición a lo que describió como políticas de “recortes, privatización, especulación y confrontación” de la derecha. Señaló que la clave para asegurar que los aragoneses puedan seguir residiendo en sus pueblos y provincias radica en garantizar el acceso a una vivienda asequible y de titularidad pública, un factor que consideró imprescindible para frenar el éxodo rural y consolidar el tejido social y económico regional.

Durante la visita, Alegría estuvo acompañada del alcalde de Calamocha, Manuel Rando, junto a otros cargos y representantes socialistas. Explicó que este municipio turolense presenta un alto grado de dinamismo emprendedor, especialmente en la industria agroalimentaria, pero afirmó que la falta de nuevos proyectos en materia de vivienda constituye una barrera significativa para la estabilidad y la incorporación de mano de obra.

El medio detalló que más de 40 viviendas, consideradas muy necesarias por los trabajadores y trabajadoras del sector agroalimentario, siguen pendientes de construcción. Alegría lamentó que el Gobierno de Jorge Azcón no haya puesto en marcha estas iniciativas, una situación que consideró urgente revertir para responder a la demanda real del sector productivo local y facilitar asentamientos estables en la zona.

Alegría insistió en que el acceso a la vivienda y los servicios públicos son derechos fundamentales que deben acompañar la recuperación demográfica y económica del medio rural. Argumentó que, en ausencia de estos recursos, la fijación de población se ve seriamente comprometida, lo que a su vez debilita el desarrollo social y económico en áreas como Aragón.

En otro momento de su intervención, la dirigente socialista criticó lo que denominó el carácter “caprichoso” del ejecutivo de Azcón, acusándolo de priorizar intereses personales y partidistas sobre las necesidades reales de los ciudadanos, en el contexto de la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero.

Alegría subrayó la “responsabilidad” que, en su opinión, han mostrado los gobiernos socialistas en la gestión de políticas públicas de vivienda y derechos sociales en contraste con lo que denominó una gestión orientada a los recortes por parte del actual gobierno. Recalcó la importancia de que la ciudadanía evalúe, de cara a las próximas elecciones, los diferentes modelos en disputa para el futuro de Aragón.

El medio consignó además el aumento exponencial de empleo en el sector agroalimentario aragonés durante los últimos años, un fenómeno que según Alegría solo podrá sostenerse con la garantía de servicios públicos y viviendas accesibles. La candidata concluyó que el debate electoral gira en torno a la configuración de un Aragón basado en los derechos sociales frente al modelo de recortes.

Temas Relacionados

Vivienda públicaPilar AlegríaPSOE AragónAzcónAragónCalamochaDerechos socialesMedio ruralAgroalimentaciónManuel RandoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) cesa al concejal del PSOE Manuel Cortés por un vídeo entonando cánticos machistas

Tras la difusión de un video con consignas sexistas atribuidas a Manuel Cortés, el consistorio de Martos retiró sus funciones mientras que el Partido Socialista y otras voces políticas locales exigen su renuncia y condenan la conducta

El Ayuntamiento de Martos (Jaén)

Feijóo comparece mañana ante la prensa para hacer balance del curso político

Alberto Núñez Feijóo ofrecerá declaraciones antes de Navidad, en las que prevé denunciar el colapso institucional y exigir comicios anticipados, tras los recientes resultados en Extremadura y su futura comparecencia judicial vinculada a la gestión de la dana

Feijóo comparece mañana ante la

Maíllo prevé para enero el inicio de "una nueva propuesta de frente amplio de izquierda que supere experiencias" pasadas

El dirigente de Izquierda Unida anticipa la creación de una coalición progresista que buscará incorporar a nuevas fuerzas, renovar el contrato social y lanzar una opción electoral fuerte que consolide un ejecutivo comprometido con los intereses populares en España

Maíllo prevé para enero el

Ucrania usa hasta ocho tipos de drones contra Rusia surgidos en los últimos tres años, en el marco de la guerra

La industria bélica ucraniana ha impulsado una ola de innovación en vehículos autónomos, diversificando su arsenal aéreo, marítimo y terrestre para responder con eficacia a las exigencias operativas y mantener su capacidad ante el avance ruso

Ucrania usa hasta ocho tipos

Sumar pide regular microcréditos electorales, topando cantidades y que sean donaciones si se renuncia a la devolución

El grupo plurinacional propone limitar el dinero prestado por persona para las campañas, fijar un año como plazo de reembolso y convertir los importes no reclamados en donativos, en línea con el más reciente informe del Tribunal de Cuentas

Sumar pide regular microcréditos electorales,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Qué piden más de 600 expertos para abordar la desigualdad económica global: “No es inevitable, es una elección política”

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”