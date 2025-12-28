Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

El impulso que ha vivido recientemente el sector agroalimentario en Aragón ha multiplicado el empleo, aunque la falta de viviendas accesibles amenaza con obstaculizar este crecimiento y fomenta la despoblación en las zonas rurales. Según publicó el medio, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno regional, señaló durante su visita a un secadero en Calamocha, Teruel, que el desarrollo del sector agroalimentario depende de la disponibilidad de servicios públicos básicos, como la vivienda asequible, para poder fijar población en estos territorios y evitar el abandono rural.

De acuerdo con el medio, Alegría defendió el modelo de “derechos y vivienda pública” promovido por el Partido Socialista en contraposición a lo que describió como políticas de “recortes, privatización, especulación y confrontación” de la derecha. Señaló que la clave para asegurar que los aragoneses puedan seguir residiendo en sus pueblos y provincias radica en garantizar el acceso a una vivienda asequible y de titularidad pública, un factor que consideró imprescindible para frenar el éxodo rural y consolidar el tejido social y económico regional.

Durante la visita, Alegría estuvo acompañada del alcalde de Calamocha, Manuel Rando, junto a otros cargos y representantes socialistas. Explicó que este municipio turolense presenta un alto grado de dinamismo emprendedor, especialmente en la industria agroalimentaria, pero afirmó que la falta de nuevos proyectos en materia de vivienda constituye una barrera significativa para la estabilidad y la incorporación de mano de obra.

El medio detalló que más de 40 viviendas, consideradas muy necesarias por los trabajadores y trabajadoras del sector agroalimentario, siguen pendientes de construcción. Alegría lamentó que el Gobierno de Jorge Azcón no haya puesto en marcha estas iniciativas, una situación que consideró urgente revertir para responder a la demanda real del sector productivo local y facilitar asentamientos estables en la zona.

Alegría insistió en que el acceso a la vivienda y los servicios públicos son derechos fundamentales que deben acompañar la recuperación demográfica y económica del medio rural. Argumentó que, en ausencia de estos recursos, la fijación de población se ve seriamente comprometida, lo que a su vez debilita el desarrollo social y económico en áreas como Aragón.

En otro momento de su intervención, la dirigente socialista criticó lo que denominó el carácter “caprichoso” del ejecutivo de Azcón, acusándolo de priorizar intereses personales y partidistas sobre las necesidades reales de los ciudadanos, en el contexto de la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero.

Alegría subrayó la “responsabilidad” que, en su opinión, han mostrado los gobiernos socialistas en la gestión de políticas públicas de vivienda y derechos sociales en contraste con lo que denominó una gestión orientada a los recortes por parte del actual gobierno. Recalcó la importancia de que la ciudadanía evalúe, de cara a las próximas elecciones, los diferentes modelos en disputa para el futuro de Aragón.

El medio consignó además el aumento exponencial de empleo en el sector agroalimentario aragonés durante los últimos años, un fenómeno que según Alegría solo podrá sostenerse con la garantía de servicios públicos y viviendas accesibles. La candidata concluyó que el debate electoral gira en torno a la configuración de un Aragón basado en los derechos sociales frente al modelo de recortes.