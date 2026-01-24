Alegría (PSOE): "Aragón ha tenido un presidente a tiempo parcial y necesita una presidenta a tiempo completo"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que afronta la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero "desde la proximidad y la cercanía", lo que la ha llevado a recorrer en las semanas previas más de 4.000 kilómetros y casi todas las 33 comarcas de la Comunidad, donde ha constatado una "sensación de abandono", que ha achacado a que el popular Jorge Azcón "no se ha hecho cargo de los problemas de los aragoneses". "Aragón ha tenido durante dos años y medio un presidente a tiempo parcial, y merece y necesita una presidenta a tiempo completo", ha remarcado.

En un entrevista con Europa Press, Alegría ha recalcado que afronta la campaña "con mucha ilusión", pese a que las encuestas son desfavorables --el CIS la sitúa lejos del PP y con entre 17 y 23 diputados, hasta seis escaños menos que en 2023--. "La verdadera encuesta es el 8 de febrero", ha insistido, a la vez que ha recordado que "siempre se suele infravalorar al Partido Socialista".

A ello ha sumado que espera "una importante movilización", a pesar de que sea la primera vez que la Comunidad celebra unos comicios autonómicos en solitario y ello no se debe "en ningún caso" a la agenda de los aragoneses, sino a "la agenda política y personal de Jorge Azcón y, por supuesto, de Feijóo".

EL PP COPIA "ÍNTEGRAMENTE" A VOX

La líder del PSOE aragonés ha reconocido el avance de "la ultraderecha" a nivel mundial y ha defendido "no blanquearla" como primer paso para frenarla, mientras que lo que ha hecho el PP es "copiar íntegramente" los postulados, el programa y las formas de Vox y "abrirles las puertas de par en par a gobiernos en todas las Comunidades Autónomas".

En ese sentido, ha advertido de que volverá a suceder lo mismo si les dan los números después del 8 de febrero: "Si el Partido Popular tiene que sumar con Vox para llegar al Gobierno, no tardará ni cero coma".

NO SE ABSTENDRÁ PARA QUE GOBIERNE AZCÓN SIN VOX

Lo que no se producirá, ha aseverado, es una abstención del PSOE para que Azcón no dependa de los de Abascal. "No va a haber una abstención por parte del Partido Socialista, entre otras cosas porque el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular", ha señalado Pilar Alegría, aunque ha añadido que sí que se puede "llegar a dialogar y a negociar distintas leyes".

Además, ha recordado que el PSOE le ofreció al presidente autonómico "negociar y acordar un nuevo presupuesto", tras la negativa de Vox a apoyar las cuentas de 2026, y "la única respuesta" que obtuvieron a esa "mano tendida" fue de "desprecio absoluto". El PP, cada vez que se ha visto en la tesitura de tener que buscar acuerdos, "se ha echado en los brazos de Vox", por lo que si se da de nuevo esa situación, "no habrá ninguna duda de que lo volverá a hacer", ha reiterado.

Por otro lado, la candidata socialista ha dicho que no cree que la corrupción que afecta a ex altos cargos de su partido, que es "lógicamente dolorosa", vaya a pasar factura en las urnas porque se ha actuado "con absoluta contundencia y con absoluta diligencia", apartando tanto a Santos Cerdán como a José Luis Ábalos antes de que se inicie ningún juicio y porque "no hay financiación irregular" en el PSOE: "En nuestro país, solamente hay un partido político que ha sido condenado por corrupción y en este caso es el Partido Popular".

Tampoco piensa que le vaya a pesar su etapa como portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, que ella ve como una "experiencia" que le ha dado una "mayor visión" y "mayor capacidad de gestión" que quiere poner ahora a disposición de los aragoneses.

Un Ejecutivo, el de Sánchez, ha continuado, que va a "sudar mucho la camiseta" y que "va a durar hasta lo que tiene que durar, que es el año 2027", para lo que tiene la intención de aprobar un presupuesto.

PIDE UN DEBATE "SERIO" SOBRE FINANCIACIÓN

De momento, el frente que tiene abierto el Gobierno central es el de la reforma de la financiación autonómica, con una propuesta presentada el pasado 9 de enero por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hasta el momento no ha sido bien recibida por la gran mayoría de presidentes, incluido Azcón.

La candidata socialista ha reconocido que "no es un debate sencillo" porque hay que hacer compatibles los intereses de 17 Comunidades con sus propias "singularidades" y "especificidades".

"Yo puedo comprender que haya quien no comparta este modelo de financiación autonómica", ha admitido, pero ha emplazado a quienes se oponen a ser "serios, con datos y con cifras" y a plantear un modelo alternativo.

"Lo que no puedo compartir en ningún caso es que directamente rechaces y digas que no a recibir más de 630 millones de euros más de lo que estamos recibiendo ahora y que van a recaer en todos y cada uno de los aragoneses", ha agregado Alegría, quien ha achacado la oposición de los populares a "prejuicios" y a la "obsesión de no tener la mano a tu adversario político".

A este respecto, ha dicho que, si fuera presidenta de Aragón, estaría barajando desde hace días lo que se puede hacer con esos 630 millones, con los que se podría poner en marcha un plan con más de 4.000 viviendas públicas, construir seis hospitales públicos como el de Teruel o más de 80 residencias públicas.

No obstante, la líder regional del PSOE ha insistido en que "siempre trabajaría, acordaría y negociaría todas aquellas cosas que fueran buenas para los aragoneses" y que recurriría a la bilateralidad, recogida en el Estatuto de Autonomía, para conseguir más recursos para la Comunidad.

En cualquier caso, ha aseverado que duda "mucho" de que ninguna Comunidad rechace recibir más recursos cuando el nuevo modelo llegue al Congreso.

CASO SALAZAR: UN "ERROR" Y UNA "CORTINA DE HUMO"

Si hay una imagen que persigue a Alegría desde hace semanas es la de la comida que compartió con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, después de que varias mujeres presentaran denuncias anónimas por acoso sexual. Un encuentro, ha recalcado, que "no se tendría que haber producido en ningún caso" y que "fue un error", pero que está convencida de que hay quien "claramente y de una manera muy intencionada" está utilizando esa fotografía con dos objetivos: el de deshumanizarla y el de generar "una cortina de humo para no hablar de Aragón".

Del mismo modo, ha dejado claro que el PSOE "ha estado siempre íntimamente comprometido y ligado con el feminismo en este país", como demuestran las principales leyes en esta materia, como la de Igualdad, la del aborto o la de paridad, que tienen sello socialista, o incluso otras medidas como el aumento del salario mínimo o la reforma laboral, que han beneficiado especialmente a las mujeres.

UN PARTIDO "UNIDO" Y "VOLCADO"

Pilar Alegría llegó a la secretaría general de los socialistas aragoneses en marzo de 2025, como representante del sector del partido más próximo a Pedro Sánchez y opuesto orgánicamente al expresidente Javier Lambán, cuyo entorno no pudo finalmente articular una candidatura alternativa que le hiciera frente en las primarias. El que lo intentó, el diputado autonómico y alcalde de Bujaraloz (Zaragoza), Darío Villagrasa, es ahora vicesecretario general y su número dos en las listas.

Casi un año después, ha subrayado que todo el PSOE está trabajando "desde la unidad y desde la responsabilidad" para volver a conquistar otra vez "la confianza mayoritaria de los aragoneses y de las aragonesas". Para ello están "volcadas" no sólo las 67 personas que conforman la candidatura, sino "todo el partido", algo que está convencida de que seguirá sucediendo a partir del 9 de febrero: "Sí, totalmente", ha respondido, preguntada por la paz interna tras las elecciones.