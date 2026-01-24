El millonario patrimonio de Andreu Buenafuente al cumplir 61 años: un abultado colchón de empresas e inmuebles que sustentan su retirada temporal

Andreu Buenafuente, en imagen de archivo (Europa Press)

Andreu Buenafuente cumple este sábado 24 de enero 61 años, en un contexto marcado por un giro significativo en su trayectoria profesional y personal. El comunicador catalán, artífice de una de las carreras más sólidas y longevas del panorama audiovisual nacional, ha optado este año por detener su ritmo habitual para priorizar su bienestar y encontrar un nuevo equilibrio en su relación con los medios de comunicación.

Esta pausa consciente no representa una retirada, sino un proceso de reinvención que redefine su modo de estar presente en el sector. En lugar de celebrar un aniversario más, el presentador de Futuro imperfecto ha elegido conmemorar una decisión que ha considerado esencial para su vida: frenar tras décadas de constante actividad profesional y procurarse un espacio propio en el que atender a su salud.

Esta determinación ha supuesto un punto de inflexión para una figura que ha consolidado su reputación a través de la constancia, la creatividad y una visibilidad casi ininterrumpida en televisión y radio. No obstante, no tiene mucho de lo que preocuparse, puesto que cuenta con un millonario patrimonio que sustenta su descanso, íntimamente relacionado con los hitos de su carrera.

Su productora, El Terrat

Uno de los elementos clave que han definido la posición económica de Buenafuente es El Terrat, la productora audiovisual fundada por él mismo en 1998. La compañía se ha convertido en un referente en el sector al dar origen a programas emblemáticos y formatos innovadores, tanto en televisión como en radio.

En el año 2019, el grupo Mediapro adquirió El Terrat por una cantidad estimada en torno a 11 millones de euros, lo que se conoció al publicarse las cuentas anuales de Joye Media, la matriz del conglomerado empresarial que engloba a Mediapro. Esta transacción consolidó a Buenafuente como uno de los creadores audiovisuales más influyentes desde una perspectiva empresarial.

El vínculo entre el comunicador y su productora ha atravesado momentos de riesgo, especialmente durante etapas complicadas en la economía de El Terrat. En ese contexto, Buenafuente llegó a aportar garantías personales para refinanciar la deuda de la empresa, entre las que se incluían propiedades inmobiliarias de elevado valor en Barcelona y Formentera.

Las viviendas de Andreu Buenafuente

El capítulo inmobiliario de Buenafuente contiene diferentes propiedades. La masía reformada en Cabrera de Mar figura como la residencia principal del matrimonio Buenafuente-Abril. Esta vivienda centenaria, construida hacia el año 1900, cuenta con una valoración que supera el medio millón de euros. Este enclave, situado en la comarca del Maresme, se ha convertido en refugio y espacio de privacidad para la familia, reflejando un estilo de vida orientado a la tranquilidad y la discreción, alejado del centro de Barcelona.

Junto a la masía de Cabrera de Mar, destaca la propiedad de Formentera, valorada en aproximadamente 1,5 millones de euros. Esta finca no solo ha formado parte del patrimonio del presentador, sino que en diferentes momentos estuvo vinculada a operaciones financieras relacionadas con El Terrat. La casa de la isla ha sido símbolo de los veranos familiares y de las escapadas estivales de Buenafuente.

Las sociedades de Buenafuente

Además de El Terrat, Buenafuente ha gestionado diversas sociedades para canalizar su actividad económica, entre las que sobresalen Cacare Sanguis SL y Muy Fácil SL. Estas empresas han estado destinadas a la administración de ingresos procedentes de actuaciones, conferencias, derechos y proyectos que no dependían directamente de la productora principal.

En el plano profesional, antes de la pausa médica, Buenafuente ha seguido vinculado a la actualidad televisiva a través del programa Futuro imperfecto, además de mantener el éxito de audiencia cosechado con Nadie sabe nada, uno de los pódcast con mayor repercusión en el ámbito nacional. Pero previamente ha pasado por multitud de formatos y cadenas como Antena 3, TV3 o Movistar Plus. Esta capacidad constante para adecuarse a los nuevos formatos y entornos ha fortalecido la solidez de su patrimonio y su presencia en la industria.