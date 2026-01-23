España

Daniel Vázquez, el pederasta detenido en A Coruña, trató de apuñalar a uno de los agentes y amenazó con tirarse al vacío

El coruñés de 47 años, sobre quien pesaba una condena a 23 años de prisión, ha sido arrestado tras pasar cinco años en paradero desconocido y permanece a disposición judicial

Daniel Vázquez, el pederasta detenido en A Coruña (Montaje Infobae)

La Policía Nacional detenía ayer en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados de España, por delitos de abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Llevaba cinco años en paradero desconocido, motivo por el cual - a pesar de estar condenado a 23 años de prisión por delitos continuados de agresión sexual a menores cometidos entre 2012 y 2016 -, nunca llegó a ingresar en prisión.

Uno de tres gallegos de la lista de los diez fugitivos más buscados en España, la detención del pederasta de 47 años, considerado de “peligrosidad alta”, se produjo en un piso del barrio coruñés de Meicende, de acuerdo con el comunicado de la Dirección General de la Policía. Durante el operativo, Vázquez Patiño intentó escapar huyendo por los tejados, amenazó con precipitarse al vacío y mostró una actitud extremadamente violenta, llegando a intentar agredir a uno de los agentes con un cuchillo.

Detenido tras cinco años en paradero desconocido

La investigación detalla que Vázquez Patiño agredió sexualmente a la hija menor de edad de su expareja, así como a una amiga de esta, empleando “brutal violencia” física para someter a las víctimas. Los hechos comenzaron en 2012, año en que inició una relación sentimental con la madre de la víctima.

Durante la convivencia, la hija de su expareja sufrió reiteradas agresiones sexuales y amenazas. El condenado utilizaba la violencia para intimidar y doblegar la voluntad de la menor, llegando a propinarle golpes en la cabeza. Además, amenazaba con matarla a ella y a su familia si revelaba lo sucedido y le prohibía tener pareja, alegando que era de su propiedad.

El pederasta coruñés de 47 años trató de apuñalar a uno de los agentes y amenazó con tirarse al vacío (Policía Nacional)

La situación se mantuvo hasta 2016, año en que la madre de la víctima puso fin a la relación. En 2014, durante la visita de una amiga de la hija de su expareja que se quedó a dormir en el domicilio, el fugitivo accedió a la habitación de la menor y la agredió sexualmente usando la fuerza. Posteriormente, en otra visita de la misma menor, volvió a agredirla tras quedarse a solas con ella. Según la Policía, “no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a proferirle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad”.

Pese a haber sido condenado por estos hechos, Vázquez Patiño no ingresó en prisión al encontrarse en paradero desconocido, lo que motivó la emisión de órdenes de búsqueda y captura. Durante este periodo, el fugitivo intentó eliminar cualquier rastro que pudiera llevar a su localización y contó con la colaboración de familiares para dificultar la labor policial, especialmente después de su inclusión en la campaña de los diez fugitivos más buscados en noviembre.

Las primeras pesquisas policiales apuntaron a Pontevedra como posible lugar de residencia, aunque investigaciones posteriores permitieron confirmar su traslado a A Coruña, a apenas un kilómetro de su ciudad natal. Lo más probable es que, durante el tiempo que pasó en paradero desconocido, haya utilizado un nombre falso, ya que los agentes han podido comprobar que, durante su residencia en Meicende, utilizaba otra identidad, llevando un estilo de vida reservado. Una vez localizado, estuvo bajo vigilancia durante varios días.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha localizado ya a cinco de los prófugos incluidos en la campaña mencionada, algunos de ellos en el extranjero. Daniel Vázquez Patiño permanece a disposición judicial para el cumplimiento de la condena impuesta.

