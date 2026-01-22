Renfe apunta a los maquinistas por la paralización del servicio en Rodalies este jueves

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies este jueves a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad.

"Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha atribuido a esta "conflictividad" la falta de servicio y ha señalado que hay, según él, un diálogo abierto y permanente con los sindicatos de los maquinistas para llegar a un entendimiento.

Ha afirmado que a las 11.00 horas hay prevista una reunión entre Adif, Renfe y sindicatos pero que la voluntad del operador es avanzarla para "recuperar" el servicio lo más rápido posible.

Ha pedido disculpas a los usuarios por ello y ha explicado que las labores de Renfe consisten en avisar a los viajeros que no hay servicio y recomendarles transporte alternativo.