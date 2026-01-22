Kiko Jiménez se emociona al hablar de la detención de su padre en ‘¡De Viernes!’: “No es un plato de buen gusto”

Kiko Jiménez visita el plató de '¡De Viernes!' para hablar de la detención de su padre (Mediaset)

Cuando parecía que la polémica en torno a Kiko Jiménez comenzaba a diluirse tras el cruce de acusaciones públicas con Maite Galdeano, madre de su pareja Sofía Suescun, un nuevo y duro episodio ha vuelto a situar al colaborador televisivo en el foco informativo. Esta vez, el motivo no tiene que ver con su vida sentimental ni con conflictos televisivos, sino con un asunto de carácter judicial que afecta directamente a su entorno familiar más cercano.

Hace apenas unas semanas trascendía la noticia de la detención de su padre, Fernando Martínez, en la localidad jienense de Linares, donde reside. Los hechos, que se remontan al jueves 8 de enero, habrían tenido lugar en una armería de la ciudad tras un altercado que, según las primeras informaciones, terminó con un presunto apuñalamiento a otro hombre con un arma blanca. La gravedad del suceso provocó una rápida intervención policial que culminó con la detención del progenitor de Kiko Jiménez un día después, el 9 de enero, aunque la noticia no llegó a los medios hasta el día 10.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en una imagen de archivo (Europa Press)

Durante semanas, el exconcursante de Supervivientes optó por guardar silencio y mantenerse en un discreto segundo plano, evitando cualquier tipo de declaración pública sobre el asunto. Sin embargo, la noche de este viernes, 23 de enero, romperá su silencio sentándose en el plató de ¡De Viernes!, donde abordará de manera extensa tanto su relación con su padre como el impacto personal que le ha supuesto esta situación.

“Tener que verlo en esas condiciones...”

En el avance difundido por el propio espacio televisivo, se puede apreciar la dureza emocional con la que Kiko afronta el tema. El colaborador de televisión reconoce que uno de los momentos más difíciles fue ver las imágenes de su padre esposado, siendo trasladado por la Policía para declarar ante el juez, después de que este se hubiera atrincherado en su domicilio y los agentes hubieran tenido que solicitar una orden judicial para proceder a la detención. La difusión de esas imágenes en distintos medios no fue fácil de asimilar para él, tal y como expresa ante las cámaras: “Tener que ver la cara de tu padre, en esas condiciones, en pijama, esposado, no es plato de buen gusto”.

Kiko Jiménez, en 'Fiesta' (Mediaset España)

No obstante, el instante más delicado de la entrevista llega cuando un periodista le pregunta directamente si se avergüenza del padre que tiene. En ese momento, Kiko Jiménez no puede contener la emoción y rompe a llorar desconsoladamente, evidenciando el profundo conflicto interno que le genera esta situación familiar. Cabe recordar que la noticia de la detención le sorprendió en un momento especialmente dulce de su vida personal. Kiko Jiménez acababa de regresar de un viaje a las Maldivas junto a Sofía Suescun, una escapada romántica que se tornó en pesadilla al hacerse públicos los hechos.

La compleja relación entre Kiko Jiménez y su padre no es nueva. El propio colaborador habló de ella públicamente durante su paso por GH VIP 7, en 2019, cuando afirmó: “Mi padre estuvo en la cárcel, pero no soy la persona más indicada para contar el motivo”. Posteriormente, en una entrevista en Sálvame Deluxe, profundizó en su historia familiar: “Mis padres se divorciaron cuando yo tenía un año. Nunca he tenido a mi padre, así que, cuando no tienes algo, no puedes echarlo de menos. Mi abuelo ha sido mi figura paterna”.