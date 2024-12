Kiko Jiménez revela la secuela que sufre tras someterse a un retoque estético y una oferta sexual millonaria: “Me lo estoy pensando”

Kiko Jiménez en una imagen compartida en Instagram (@kikojimenez)

Kiko Jiménez ha sido uno de los hombres más deseados en los platós de Mediaset desde sus comienzos en televisión, y no solo por las informaciones que maneja. Desde que se hizo con un trono en Mujeres y Hombres y Viceversa, hasta convertirse en pareja de Sofía Suescun, y pasando por la casa de Rocío Jurado como novio de Gloria Camila, el exconcursante de Supervivientes ha sabido vender siempre de buena manera su presencia.

Sin embargo, este domingo reveló en el plató de Fiesta una oferta millonaria que sorprendió a todos sus compañeros. No se trata de ni de un contrato en un programa de televisión ni de una campaña en redes sociales, sino de imágenes explícitas de su cuerpo. “Hay personas que pagan mucho dinero por fotos de pies, es algo que les excita y que está más extendido de lo que podemos creer”, comenzó explicando Silvia Sálamo. A lo que Jiménez admitió: “Hace unos días recibí un mensaje a través de redes sociales ofreciéndome mucho, mucho dinero por fotos mías. No solo de mis pies, también de otras partes de mi cuerpo”.

No obstante, y al ser una oferta tan tentadora, no descarta aceptarla. “Me han ofrecido un millón de euros. Aún no he contestado, lo tengo ahí guardado como en standby, es que es mucho dinero... Lo he hablado con Sofía y aún no lo he decidido”, explicó en Fiesta. “Va en serio. Hay gente muy pudiente. Hay gente que tiene muchísimo dinero y con mucho vicio. Es que luego con lo que se lleva Hacienda al final se te queda en 500.000 euros, no sé, tengo que darle una vuelta”, comentó entre risas.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun (EUROPA PRESS).

Una operación con muchas consecuencias

Kiko Jiménez no solo se ha atrevido a revelar esta atractiva propuesta, también compartió con el público la secuela que sufre tras someterse a un retoque estético hace un tiempo. “Me operé la nariz y me dejaron un capilar sin cerrar. A nada que me suene más fuerte de la cuenta me sangra”, explicó el novio de Sofía Suescun. Sin embargo, y a pesar de que él lo confesó de forma natural, este “descuido” le provoca problemas de vez en cuando.

Se trata de una operación a la que se sometió hace 12 años porque consideraba que la nariz era el centro de la cara; y, por ello, esta debía de ser perfecta para producir armonía. Y, aunque le costó adaptarse a ella, admitió que pasó por quirófano tanto por salud como por estética: “Jugaba al fútbol y me la partí varias veces. No respiraba bien, tenía desviaciones”.

Cuando un compañero le preguntó su debido a esta negligencia suele sangrar mucho, el jiennense respondió: “Depende. Hay veces que son dos gotitas, se seca y ya está. Otras veces me tengo que poner hasta un torniquete porque parece que me desangro”. No obstante, se entiende por sus palabras que las consecuencias de la operación han valido la pena, ya que tal y como ha comentado: “Quería vérmela bien y estoy contento con el resultado”.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en una imagen compartidas en redes sociales (@sofia_suescun)