El padre de Kiko Jiménez, detenido por la policía tras ser acusado de un presunto apuñalamiento en Linares

Kiko Jiménez, en 'Fiesta' (Mediaset España)

Kiko Jiménez arranca el año con una noticia amarga: han detenido a su padre, Fernando Martínez, en la localidad jienense de Linares. Según ha desvelado la periodista Marta Riesco en Ten durante el programa No somos nadie, Martínez ha sido arrestado como presunto responsable de un apuñalamiento que tuvo lugar el pasado jueves en la armería Bustos, un establecimiento de referencia en la ciudad.

La intervención policial se ha producido este viernes a las 15:30 horas, después de que la autoridad judicial tramitase la orden de entrada y detención. Marta Riesco ha explicado que la llamada que le ha informado del suceso provino directamente de Linares. Según ha relatado en el programa, los agentes encontraron a Martínez atrincherado en su domicilio tras el incidente y solo pudieron proceder al arresto cuando lograron la autorización judicial.

La información desvelada en No somos nadie subraya que la víctima del apuñalamiento permanece ingresada en un hospital, aunque en este momento se desconoce el parte médico exacto ni si los implicados mantenían alguna relación previa. El suceso ha tenido lugar en un negocio conocido de la zona, donde, según testigos consultados por el programa, la policía ha acordonado el local tras la agresión y ha procedido a la toma de huellas dactilares la tarde posterior al incidente.

Fragmento de la entrevista de Sofía Suescun en 'De Viernes'. (Mediaset España)

El historial de Fernando Martínez

La investigación todavía no ha esclarecido el motivo ni las circunstancias que llevaron al padre de Kiko Jiménez a agredir a la víctima. Marta Riesco ha destacado que no sería la primera ocasión en la que Fernando Martínez se ve envuelto en altercados violentos. La periodista ha apuntado que “hace tiempo estuvo en prisión por otra agresión”, aunque el ataque actual “parece más grave de la que fue, que ya lo fue también”.

Asimismo, una testigo que ha intervenido en el espacio ha recordado que en Linares circulan comentarios en los grupos vecinales respecto a un episodio anterior protagonizado por Martínez en la puerta de un pub local, en el que también hubo “varias puñaladas”: “No es la primera vez que pasa algo así”, ha remarcado la testigo en su conversación con el programa. “Por ahora no se sabe el motivo. Ni siquiera si ellos se conocían”, han agregado.

La relación de Kiko Jiménez con su padre

La detención pone de relieve la compleja relación que Kiko Jiménez mantiene con su padre desde la infancia. El colaborador, que alcanzó notoriedad en Supervivientes y ha colaborado durante años en programas de Telecinco, ha revelado en distintas ocasiones la inexistencia de un lazo afectivo con Fernando Martínez.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, en imagen de archivo (Europa Press)

Durante su paso por GH VIP, el novio de Sofía Suescun tuvo la oportunidad de relatar cómo era su relación con su progenitor: “A los 5 años es la primera vez que yo lo veo y él estaba en la cárcel, es la única vez que lo vi. Me acuerdo perfectamente verle detrás de un cristal… Lo volví a ver a los diecisiete o dieciocho años, fue decisión mía porque debería conocer a su hijo que bastante se ha perdido de mí”.

Jiménez, que no usa los apellidos de su padre, también contó durante su “curva de la vida” públicamente cómo su madre, a la que define como una trabajadora “mileurista”, tuvo que criarle en solitario tras el abandono de Martínez cuando estaba embarazada. “Mi padre fue mi abuelo, gracias a él soy quién soy y tengo unos valores”, se sinceró. “Vieron gestos de que pudiera salir como mi padre, pero pasa la adolescencia, me fui a Granada a estudiar y tuve una vida normal”, concluyó su historia.