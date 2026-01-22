Cierra Tipos Infames, mítica librería de Madrid: “La gentrificación nos obliga a irnos”

Tipos Infames cierra a mediados de febrero. (Vía www.tiposinfames.com)

El barrio de Malasaña (Madrid) pierde uno de sus referentes culturales con el cierre de Tipos Infames, una librería que durante más de quince años ha sido punto de encuentro para lectores, autores y editoriales en el corazón de Madrid. La noticia se conoció a través de un vídeo en Instagram donde los propietarios, Gonzalo Queipo Lisón y Alfonso Tordesillas, explican la razón principal de la despedida: “Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”.

Este establecimiento, inaugurado en 2010 por tres amigos con la intención de crear un espacio diferente, supo combinar libros, café y vino en un local de 120 metros cuadrados, con un sótano utilizado para presentaciones y actividades culturales. Con los años, sumaron un segundo local en la misma calle, Menudos Infames, dedicado a la literatura infantil y juvenil.

El proyecto fue reconocido en 2021 por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros con el Premio a la Mejor Librería Cultural, un galardón que subrayaba su apuesta por “diversificar la actividad librera, articulando un espacio dinámico y abierto a la cultura en todas sus facetas”.

A través de sus redes sociales, los responsables de la librería han agradecido el apoyo recibido a lo largo de los años: “Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales”.

La despedida es agridulce: “Nos vamos tristes, obviamente, pero también satisfechos”, afirman, recordando que “ese sueño que emprendimos Curro, Gonzalo y yo haya sido también durante estos años parte de vuestra vida nos emociona y nos llena de felicidad”.

La gentrificación es el detonante del cierre de la librería

La subida de precios en el barrio de Malasaña ha sido clave para la decisión de los propietarios. En su comunicado lo expresan con claridad: “La gentrificación nos obliga a tener que echar el cierre”. El encarecimiento del alquiler y la transformación del entorno han hecho inviable la continuidad de un negocio que nació con espíritu de cercanía y apoyo a la comunidad cultural local.

Tipos Infames cierra sus puertas después de 15 años. (Istock)

El caso de Tipos Infames no es aislado. Numerosos comercios tradicionales y librerías independientes han tenido que bajar la persiana en los últimos años por razones similares. La pérdida de estos espacios afecta no solo a la oferta comercial, sino también al tejido social y cultural del barrio, que ve desaparecer lugares emblemáticos donde se tejían redes y se promovía el intercambio de ideas.

Un legado cultural en el corazón de Madrid

Durante su trayectoria, Tipos Infames se convirtió en mucho más que una librería. Por sus mesas pasaron autores consagrados y voces emergentes, se organizaron presentaciones de libros y charlas, y la cafetería y la enoteca ofrecieron un espacio para el encuentro y la conversación. El local de la calle San Joaquín era conocido por recomendar lecturas personalizadas y por su ambiente acogedor.

Hasta mediados de febrero, las puertas seguirán abiertas para quienes deseen despedirse. Los responsables animan a aprovechar estos días: “Os seguimos esperando para recomendaros lecturas y que sigáis dilapidando vuestro tiempo en Tipos Infames”. Aunque el cierre deja un vacío en la vida cultural de Madrid, el recuerdo de su actividad y el cariño de su comunidad acompañarán a quienes formaron parte de este proyecto durante más de quince años.