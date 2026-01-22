Carlos Cenalmor, psiquiatra, explica qué es el trauma social: “Es el efecto que pueden tener accidentes tan trágicos como el de las vías de tren de Córdoba y Barcelona”

EL psiquiatra Carlos Cenalmor explica qué es el trauma social en redes. (Montaje Infobae)

España ha decretado tres días de luto oficial a causa de los accidentes de tren vividos en los últimos días. El primero ocurrió el pasado 18 de enero, cuando un tren Iryo descarriló a la altura del municipio cordobés de Adamuz, haciendo chocar a un convoy Alvio que venía en dirección contraria. El balance de 43 muertos y 152 heridos lo han convertido en el cuarto más grave de la historia del país.

Tan solo dos días después, el 20 de enero, un muro de contención se derribaba encima de las vías de Rodalies en Barcelona. Con sus restos chocaría un tren de la línea R4, causando la muerte de su conductor. Eventos tan trágicos como estos suponen un duro golpe para las familias y allegados de los afectados, pero también pueden llegar a generar un trauma colectivo, según Carlos Cenalmor.

El médico psiquiatra y psicoterapeuta ha explicado en sus redes sociales (@dr.carloscenalmor) “el efecto que pueden tener accidentes tan trágicos como el que hemos vivido en las vías de tren de Córdoba y de Barcelona estos días”. El especialista asegura que la sociedad en su conjunto puede verse afectada por estos sucesos. “Aunque tú no lo hayas vivido en primera persona o aunque no haya fallecido ningún familiar o persona conocida tuya, a nivel psicológico nos afecta y nos estresa y nos genera lo que podríamos llamar un trauma social“, afirma el psiquiatra.

Qué es el trauma social

Vecinos y autoridades de Punta Umbría guardan cinco minutos de silencio por el siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (EFE/Alberto Díaz)

El concepto de trauma colectivo se utiliza para describir aquellos eventos traumáticos que afectan a grupos, comunidades o sociedades completas, generando un malestar emocional significativo y persistente, cuya huella puede incluso transmitirse a las generaciones posteriores. Estos traumas no solo suponen secuelas inmediatas, sino que pasan a formar parte de la memoria colectiva, implicando una reconstrucción continua de lo sucedido y el esfuerzo de dar sentido a experiencias de sufrimiento compartido.

Eventos como estos generan “una sensación de inseguridad, de que las cosas no están bien y de que a cualquiera esto le podría pasar”, cuenta Cenalmor, un estrés que “se suma a todos los otros estreses de tu vida, de tu trabajo, de tareas de día a día, responsabilidades...”.

El trauma colectivo afecta desde las familias hasta la sociedad entera, incidiendo tanto en el cuerpo y la mente individuales como en el tejido social y espiritual. Los síntomas inmediatos pueden manifestarse en forma de ansiedad, insomnio y dificultad para gestionar el estrés, y aunque muchas de estas reacciones logran superarse con el tiempo, otras se cronifican hasta requerir apoyo profesional. Así, el profesional recuerda que el conocido burnout, es decir, “el efecto del estrés tóxico y crónico en nuestro cuerpo” no aparece solo por el trabajo, sino que “se genera por todo lo que te sucede y te estresa en tu vida”.

Algunos individuos incluso experimentan el trastorno de estrés postraumático (TEPT), caracterizado por la aparición de flashbacks, pesadillas y una tendencia a evitar todo aquello vinculado a la fuente del trauma. Por ello, el psiquiatra recomienda a sus seguidores rodearse de sus seres queridos en los próximos días y comunicar sin tapujos la preocupación que les haya generado el suceso. Lo más importante para él es “no quedarte solo y aislado con el tema”, a la par que se hagan “cosas que te ayuden más que nunca a relajarte y a poder procesar este trauma social, esta preocupación que todos tenemos”, concluye.