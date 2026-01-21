España

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

El Gobierno aboga por reforzar la información estadística disponible sobre suelo y vivienda para mejorar el análisis frente a una crisis de acceso que afecta especialmente a grupos vulnerables

Comprar una vivienda se ‘come’ el salario íntegro de hasta 19 años tras la subida de precios y del coste de construcción.

España dispone de suelo urbanizable para construir medio millón de nuevas viviendas en áreas residenciales, según ha asegurado Miguel Baiget, subdirector general de Suelo e Información del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, todos esos 500.000 inmuebles se situarían en sectores con más de 1.000 viviendas de varias ciudades, según un dato adelantado de un informe que Vivienda hará público en los próximos días. Aun así, esta cifra no alcanzaría para solventar el déficit estructural de vivienda en España según el Instituto Nacional de Estadística, que lo cifró en 680.000 unidades al cierre de 2025.

Durante el ‘Encuentro de productores y usuarios de estadísticas inmobiliarias’ celebrado estos días 21 y 22 de enero en Madrid, Baiget ha representado a la cartera de Isabel Rodríguez en la mesa de debate sobre medición de oferta de vivienda nueva y suelo.

La inauguración de las jornadas contó con la presencia de figuras clave como Elena Manzanera, presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), David López, director general de Economía del Banco de España, y David Lucas, secretario de Estado de Vivienda. Durante el evento, Lucas destacó el compromiso del Gobierno con la creación de un sistema estadístico público y fiable sobre vivienda, subrayando la importancia de contar con datos homogéneos y accesibles desde cualquier punto del país.

Vivienda insiste en la necesidad de información sobre suelo

Para avanzar en ese objetivo, Lucas señaló que el Ejecutivo mantiene una cooperación activa con el Banco de España y el INE. Además, recordó que el recién conformado Consejo Asesor de Vivienda incluirá un grupo de trabajo enfocado en reforzar la transparencia estadística. El responsable de Vivienda también anticipó que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 buscará cimentar una base de datos robusta sobre el mercado de la vivienda y el alquiler, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

Varios edificios en construcción.
“El objetivo es una información robusta, comparable y transparente”, remarcó Lucas, quien insistió en que estos avances contribuirán a “garantizar derechos de compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios y todos aquellos que actúan en el ámbito inmobiliario”.

La urbanización, otro reto ante la crisis de vivienda

En un estudio reciente, Atlas Realanalytics coincide en poner el foco en el potencial de urbanización en España como respuesta a crisis de acceso a la vivienda, que responde en gran partea un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda agravado por la incapacidad del sector de la construcción para responder al ritmo necesario. Sin embargo, sus cifras se distancia de la soficiales. Según la firma, el país cuenta con suelo clasificado suficiente para siete millones de viviendas, pero solo el 0,5% puede urbanizarse de inmediato. El resto permanece bloqueado por trámites administrativos, carencia de servicios básicos y falta de infraestructuras.

El informe revela que el 87% de los terrenos identificados carecen de acceso rápido a la red eléctrica mientras solo el 13% dispone de conexiones inmediatas, dificultando la puesta en marcha de nuevos desarrollos. Además, apenas una de cada cinco viviendas potenciales tiene conexión adecuada a transporte público o redes viarias principales, lo que afecta la integración urbana.

Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Baleares sufren especialmente este problema, mientras que en provincias como Málaga, Las Palmas y Alicante las soluciones dependen de inversiones en infraestructuras y una agilización de la gestión del suelo. Sin reformas profundas, el acceso a la vivienda continuará enfrentandose a serios obstáculos.

Con información de agencias

