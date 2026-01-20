La actividad de la construcción cayó en noviembre un 1,1% tanto en la eurozona como en la Unión Europea

La actividad de la construcción en la eurozona cayó un 1,1% en noviembre tras haber crecido un 1,7% el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato también retrocedió un 1,1% frente al aumento previo del 1,4%, según ha informado este martes Eurostat.

En comparación con noviembre del año pasado, la actividad actual de la construcción en la zona euro fue ocho décimas inferior. Entre los Veintisiete, la lectura estuvo 0,4 puntos por debajo.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de cifras, las mayores alzas mensuales se registraron en Eslovaquia (3,5%), Finlandia (2,3%) y Bulgaria (1,5%), al tiempo que las principales disminuciones se observaron en Hungría (-7,3%), Eslovenia (-6,2%) y Rumanía (-5,8%).

En comparación interanual, la construcción se anotó las mejoras más destacadas en Finlandia (14,5%), Eslovenia (12,2%) y República Checa (6,2%). De su lado, las disminuciones más abultadas se dieron en Bélgica y Austria (-4,9%), Francia (-4,5%) y Hungría (-3,5%).

El índice para España mostró en noviembre un descenso de la actividad de la construcción del 1,1% mensual frente a una subida en octubre del 0,9%. En este sentido, el sector se contrajo un 2,8% interanual.