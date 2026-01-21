Trucos caseros para arreglar la ropa teñida por otra prenda: desde el uso de lejía hasta la esperanza del té verde o las cáscaras de huevo

Trucos caseros para arreglar la ropa teñida por otra prenda (Canva)

Un descuido a la hora de hacer la colada puede transformar tu camiseta favorita en una víctima por el desteñido. Este dilema, especialmente frecuente en aquellas personas que dan sus primeros pasos cuando se independizan, tiene varias soluciones. Aunque el primer instinto es llamar a una persona con un mayor conocimiento en varas del hogar o acudir a una tintorería, puedes optar por algunos trucos sencillos y caseros.

De este modo, con estos métodos podrías recuperar la vitalidad de la prenda sin necesidad de tirarla y reemplazarla por otra. Así, si tomas esta alternativa, se reduciría el impacto ambiental de la industria textil. De hecho, según la Cámara de Comercio de Valencia, “para fabricar una camiseta de algodón, se necesitan aproximadamente 2.700 litros de agua”.

Más concretamente, en 2020, “el sector textil fue la tercera mayor fuente de degradación del agua y el suelo, requiriendo un promedio de 9 metros cúbicos de agua y 400 metros cuadrados de tierra por ciudadano de la UE”, agregan. Por lo que lo mejor sería poder eliminar manchas y recuperar el estado anterior probando con estos trucos que ha compartido Trendencias.

11/02/2021 Taza de té verde. SALUD RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE

Los trucos más conocidos a los que puedes recurrir

La primera técnica es una de las más empleadas hoy en día e incluye el uso de amoniaco y jabón de lavaplatos. Para aplicarla, se prepara una mezcla de estos productos en partes iguales con agua y se rocía sobre las áreas afectadas, utilizando una botella de spray. Luego, se frota la mancha con un cepillo de dientes o de uñas hasta que el color se aclara. No obstante, hay que estar pendientes una vez se finalice el procedimiento, ya que hay que lavar bien la prenda para eliminar los restos de jabón y tinte.

En caso de tratarse de una prenda blanca, la lejía puede ser una aliada eficaz, siempre que la etiqueta de la ropa confirma que soporta este producto. El proceso consiste en sumergir la prenda en agua caliente con medio cazo de lejía y esperar hasta que la mancha desaparezca.

Mientras, para prendas de color o tejidos delicados que no toleran la lejía, existen otras opciones. Una de ellas es el uso de té verde, siguiendo el mismo procedimiento que con la lejía, pero sustituyéndola por la infusión. Además, en las manchas más intensas se puede aplicar sal y dejar reposar la prenda durante 15 minutos antes de lavarla.

Por su parte, el hielo y la sal se pueden usar igualmente si tiene este objetivo en mente. Para ello debes sumergir la ropa desteñida en un recipiente con agua fría y cubos de hielo, añadiendo media taza de sal. Tras dejarla reposar media hora, el lavado final en máquina completaría el proceso. Por su parte, la infusión de laurel y bicarbonato, hervida y enfriada antes de sumergir la prenda, y el uso de patatas sin pelar en agua hirviendo, son otros trucos tradicionales que ha pasado de generación en generación.

En el caso de manchas en ropa de color, el vinagre de limpieza diluido en agua puede ser efectivo. Si decides optar por esta opción, debes remojar la prenda durante 15 minutos antes de lavarla normalmente. Mientras que para textiles blancos, el agua oxigenada mezclada con detergente líquido y aplicada directamente sobre la mancha, seguida de un remojo de media hora, ofrece buenos resultados.

(Freepik)

Estrategias desconocidas, pero igual de eficaces

Algunas técnicas menos convencionales también han demostrado eficacia. En este sentido, las cáscaras de huevo en agua hirviendo son un método sorprendente para eliminar manchas de color. La prenda se introduce una vez que el agua alcanza el punto de ebullición y, tras unos minutos, el color no deseado se desvanece. Sin embargo, es importante comprobar previamente que la tela resiste el calor y no requiere limpieza en seco.

Del mismo modo, la leche fría es especialmente útil cuando los métodos anteriores no ofrecen resultados satisfactorios. Bastaría con sumergir la prenda en leche durante unas 12 horas, renovando el líquido cada tres horas en las que el líquido actúa como absorbente, eliminando paulatinamente los restos de tinte.

Asimismo, el contraste de temperaturas también puede favorecer la eliminación de manchas de tinte. Este procedimiento consiste concretamente en sumergir la prenda primero en agua hirviendo y luego en agua fría, alternando media hora en cada recipiente.

El limón, conocido por sus propiedades blanqueantes, se utiliza frotando la mancha con la fruta partida y dejando secar la prenda al sol antes de introducirla en la lavadora. De igual manera, tanto el cloro como la lavandina pueden emplearse en soluciones diluidas para prendas blancas, siguiendo estrictamente las indicaciones de seguridad y comprobando siempre la compatibilidad con los tejidos.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Cómo evitar que las prendas se destiñan en la lavadora

Para evitar futuros episodios de desteñido, lo adecuado sería utilizar toallitas atrapacolor; un producto disponible en cualquier supermercado. Estos papeles húmedos absorben los tintes liberados durante el lavado, minimizando el riesgo de transferencias.

Como alternativa sostenible, se puede confeccionar toallitas caseras empapando cuadrados de tela blanca en agua con sosa y dejándolos secar antes de usarlos en la lavadora. La prevención también pasa por revisar las etiquetas de las prendas y, en las coladas de ropa blanca, añadir un chorrito de lejía solo si los tejidos lo permiten.