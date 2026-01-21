Noruega notifica a sus ciudadanos que su propiedad podría ser requisada en caso de conflicto ante la “situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial”

Noruega notifica a sus ciudadanos de que su propiedad podría ser requisada en caso de guerra ante la “situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial” (Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville)

La invasión de Ucrania, en febrero de 2022, fue para mucha gente un golpe de realidad incómodo: la guerra en Europa no es cosa del pasado. Difícilmente habría imaginado un ucraniano en 2020 que al poco sería reclutado forzosamente para combatir sobre el terreno, pero pone en perspectiva recordar que en los 90 hubo otra guerra en Bosnia o que las últimas ejecuciones del franquismo fueron en el 75: lo nuevo, lo raro, es el estado del bienestar y la aparente voluntad de conservar la paz.

Han pasado cuatro años desde entonces y, estando aún en curso el conflicto, la forma en que otros mandatarios se están empezando a desenvolver en su política exterior no transmite demasiada tranquilidad a los ciudadanos de a pie de todo el mundo. Para Noruega, que comparte cerca de 196 kilómetros de frontera con Rusia, la necesidad de prepararse para cualquier evento impredecible en tiempos que se caracterizan por serlo es, comprensiblemente, especialmente importante.

“La situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial”

Las autoridades noruegas han enviado cerca de 13.500 cartas a ciudadanos para informarles que sus viviendas, vehículos, embarcaciones y propiedad en general podrían ser requisados por las fuerzas armadas si se produjera un conflicto armado. Esta acción preventiva se enmarca en un contexto de tensión internacional, donde la posibilidad de un ataque ruso mantiene en alerta a varios países europeos, a pesar de que desde Moscú han transmitido que esto no entra entre sus planes.

Las cartas fueron dirigidas a propietarios de bienes considerados estratégicos y forman parte de las “requisiciones preparatorias” para el año 2026. Según informaron las fuerzas armadas noruegas, la medida busca asegurar el acceso a recursos clave para la defensa nacional en caso de guerra. Los avisos, que para muchos destinatarios han sido una renovación de notificaciones previas, tienen vigencia de un año.

El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a ocho, según ha confirmado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha especificado que entre los fallecidos figura un niño. , (Fuente: X/Zelenski)

El jefe de logística de las fuerzas armadas, General Mayor Anders Jernberg, afirmó: “La importancia de estar preparados para la crisis y la guerra ha aumentado drásticamente en los últimos años. Noruega se encuentra en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestra sociedad debe estar lista para crisis de seguridad y, en el peor de los casos, la guerra… estamos llevando adelante una importante expansión de la preparación militar y civil”.

La Ley de Requisiciones Militares de 1951 respalda estas acciones, permitiendo a las autoridades disponer temporalmente de propiedades y recursos necesarios para el funcionamiento de las fuerzas armadas y otras instituciones vinculadas a la defensa. La normativa estipula que la activación de esta medida requiere una situación de guerra o una resolución específica por parte del gobierno.

Las fuerzas armadas noruegas explicaron que los avisos no modifican la propiedad ni el uso cotidiano de los bienes mientras rija la paz. El sistema mejora la planificación y coordinación con autoridades locales y busca garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos si las circunstancias lo requieren. La medida se inscribe en el marco del “Año de la Defensa Total 2026”, un programa nacional de ejercicios y actividades orientado a fortalecer la capacidad del país para prevenir y gestionar crisis o conflictos armados.