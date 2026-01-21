Nani Roma en La Revuelta: “Nos gastamos millones en bombas para matarnos y no somos capaces de cuidar a la gente que salva vidas”

Nani Roma en La Revuelta (La Revuelta)

El piloto de rallies Nani Roma, uno de los escasos deportistas que han logrado imponerse en el Rally Dakar tanto en la categoría de motos como en la de coches, ha vuelto a captar la atención pública tras compartir en televisión su experiencia personal más allá de la competición. A su reciente segundo puesto en la prueba de 2026 ha sumado un testimonio sobre las dificultades que ha afrontado en los últimos años y una reflexión crítica sobre la situación de la sanidad en España.

El propio Roma ha subrayado que, pese a la dureza del Dakar —donde los pilotos deben recorrer durante largas jornadas más de cuatrocientos kilómetros sobre terrenos exigentes y guiándose por sí mismos—, sus verdaderos retos han estado fuera de la pista.

En particular, ha relatado cómo el accidente de su hijo Marc en una carrera de motocross cambió para siempre la vida de su familia: “Ya no vamos a cambiar lo que pasó, solo podemos mejorar lo que viene”, ha señalado el piloto catalán. El joven, también piloto, quedó parapléjico con quince años tras el accidente, aunque ha logrado volver a caminar con ayuda de un exoesqueleto y una intensa rehabilitación.

Roma ha mostrado su orgullo por cómo su hijo ha afrontado la situación: “Nos ha enseñado muchísimo, no le hemos visto quejarse ni un solo día”, ha afirmado en el programa. Además, ha hecho autocrítica respecto a la capacidad de adaptación: “Me costó asimilar que no podía hacer nada. La vida viene como viene y se tiene que aceptar”.

Reconocimiento a los profesionales sanitarios y crítica al sistema

Otro de los episodios que ha marcado la vida reciente de Roma ha sido el cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en 2022. Tras someterse a cirugía y a un tratamiento de quimioterapia, el piloto logró superar la enfermedad y volver a la competición en 2024, perdiéndose solo una edición del Dakar.

Sobre este proceso ha compartido: “Cuando el médico me dijo que tenía un tumor, me quedé parado y en lo primero en lo que pensé fue en la muerte. Me vino muy bien contarlo y explicar lo que me pasó. Cogí una libreta y ataqué el problema como si fuera a correr el Dakar”, ha explicado en La Revuelta. Para él, una de las claves ha sido afrontar los efectos secundarios como retos a superar, anotando en una libreta la evolución de los síntomas.

Nani Roma tras la etapa 13 del Dakar (REUTERS/Stephane Mahe)

Sin embargo, Roma ha insistido en que su recuperación no solo ha dependido de su actitud, sino, sobre todo, de la implicación de quienes le atendieron: “Solo tengo palabras de admiración y agradecimiento. Estuve en el Vall d’Hebron y aquello es un infierno, no sabéis lo que es. Si supieras lo que les pagan… es ridículo y aun así, salvan vidas. Tenemos que aplaudirlo, tremendos científicos hay en España”, ha destacado.

Ha aprovechado para lanzar una crítica contundente a las prioridades presupuestarias del sistema: “Nos gastamos millones en bombas para matarnos y no somos capaces de cuidar a la gente que salva vidas. El mundo es un desastre”, ha sentenciado en el plató de La Revuelta.

Visibilidad para otros deportes y el día a día tras el Dakar

Durante su intervención en La Revuelta, Nani Roma ha agradecido al programa el espacio dedicado a disciplinas deportivas menos mediáticas, mencionando tanto su deporte como el tiro con arco, y ha felicitado a atletas como Elia Canales y Andrés Temiño por sus logros. El corredor, acostumbrado a la alta presión de la competición, ha admitido que sigue poniéndose nervioso al enfrentarse al público y subir a un podio.

El piloto también ha compartido en tono distendido algunos aspectos personales durante su paso por el programa, bromeando sobre el tradicional turno de preguntas del presentador David Broncano: a la cuestión sobre su vida personal, respondió sin reservas y con humor. Ha reconocido que la intensidad y exigencia de la carrera apenas le dejan pensar en otras cuestiones en esos días.

Las intervenciones de Nani Roma, tanto en lo deportivo como en lo personal, han recibido el reconocimiento tanto del público como del propio presentador de La Revuelta. David Broncano ha añadido su apoyo a los profesionales sanitarios, destacando: “Solo puedo aplaudirles y decir que les dejen descansar y que les paguen bien”.