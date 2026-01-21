España

Marta Jiménez, neuropsicóloga, sobre los problemas de sueño: “En vez de dormirte, intenta mantenerte despierto”

La mitad de la población española tiene problemas para dormir por las noches

Mantener un sueño reparador todas las noches es crucial para la salud humana, pero la mitad de la población española no consigue conciliarlo cada noche. Según la Sociedad Española de Neurología, el 48% de los adultos y el 25% de los niños españoles no tiene un sueño de calidad y apunta a que entre un 22 y un 30% padece algún tipo de trastorno del sueño.

Problemas como el insomnio o la apnea pueden requerir una atención profesional más especializada, pero en ocasiones es el propio ritmo de vida el que impide a las personas tener un buen descanso nocturno. El estrés, consumo de alcohol o tabaco, el uso de móviles y ordenadores antes de acostarse o las siestas largas durante la jornada pueden impedir conciliar el sueño a la hora de dormir. Así, el 32% de los españoles se despierta cada mañana con la sensación de no haber descansado suficiente.

Para quienes tienen problemas a la hora de conciliar el sueño, la neuropsicóloga clínica Marta Jiménez ha dado en sus redes sociales (@martajimenezpsicologia) un consejo un tanto particular: “En lugar de intentar dormirte, intenta mantenerte despierto”.

No dormirse para conciliar el sueño

Jiménez se refiere así a la técnica o intención paradójica, una técnica de la psicoterapia contemporánea que aconseja al paciente proponerse a hacer lo contrario de lo que tiene que hacer. En lugar de establecer herramientas para reducir o controlar los síntomas, el terapeuta propone justo lo contrario. Al paciente se le pide que persista o incluso aumente el síntoma, bajo la instrucción de invertir esfuerzos en aquello que le resulta problemático. Así, una persona que acude a terapia por insomnio recibe el mandato deliberado de permanecer despierta o resistirse a dormir.

Tu cuerpo ya sabe dormir, está programado para eso”, explica Jiménez. Para la psicóloga, el problema está en que “tu mente, cuando te metes en la cama y empiezas con... ¿Y si no me duermo? ¿Y si mañana estoy fatal? ¿Por qué no me relajo?“. ”Estás generando interferencias en un proceso completamente natural, como un tronco que impide el curso de un río y el sueño no aparece con presión”, valora.

Ante estos casos, la técnica paradójica puede ser la solución. Cuando el profesional sugiere al paciente que invierta los esfuerzos y evite dormir deliberadamente, se genera un cambio radical en la percepción del problema. El paciente pasa así de verse impotente ante el acto de conciliar el sueño a recuperar cierta sensación de control, aunque sea a partir de una directriz que, en apariencia, desafía la lógica. “Voy a intentar no dormirme. Sin pantallas, sin distracciones, solo tú, quieto. Es como si quitaras el tronco y el sueño empieza a fluir solo, porque dormir no es algo que haces, es algo que sucede cuando dejas de forzarlo”, dice Jiménez.

La puesta en marcha de la intención paradójica requiere un proceso bien estructurado. Tras la evaluación inicial y la redefinición del síntoma —por ejemplo, señalando qué ventajas puede tener o qué significado encierra en la vida del paciente—, el terapeuta pauta la conducta paradójica que se espera. A continuación, se da seguimiento y observación minuciosa de los cambios experimentados. Si se produce mejoría contrastada, la intervención puede darse por completada, aunque se recomienda cierto acompañamiento para consolidar los avances logrados.

