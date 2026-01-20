Espana agencias

Protección Civil alerta del riesgo de desbordamientos de ríos y suspende clases en Girona

Girona, 20 ene (EFE).- La actividad escolar, así como la deportiva y los centros de día, se ha suspendido en las comarcas gerundenses del Gironès, Selva y Alt y Baix Empordà, en Cataluña, por el riesgo de fuertes lluvias y desbordamiento de ríos, según informa Protección Civil, que esta mañana ha enviado un mensaje ES-alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Las direcciones de los colegios han comunicado la situación a partir de las 7:00 horas y remiten a esa alerta del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) y a la información suministrada por los diferentes consejos comarcales.

El temporal comporta problemas de movilidad y, desde el Ayuntamiento de Girona, se informa del aumento del caudal de los ríos, especialmente el Onyar, después de que hayan caído más de 100 litros de agua por metro cuadrado en las últimas horas.

En la capital de la provincia está cortado un puente, la carretera de Sant Feliu de Guíxols a la altura del cementerio y la calle Riera de Can Camaret.

Además, se ha suspendido un congreso sobre bienestar emocional previsto para este martes y se reclama a la población que evite los desplazamientos innecesarios.

A las 9:30 horas se reunirá el Comité de Emergencias del Ayuntamiento e igualmente se hará en Sant Feliu de Guíxols, donde está cerrado el acceso al espigón desde la noche de este lunes.

En Figueres, el caudal del río Manol, según informan desde el consistorio, ha entrado en zona de alerta con 65 metros cúbicos de agua por segundo y también se ha convocado a la comisión municipal de protección civil para activar el plan Duprocum, que planifica la respuesta en los municipios ante este tipo de situaciones.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido entre las 22 horas de ayer y las 7 de esta mañana 98 avisos relacionados con el temporal, con lo que han recibido un total de 557 desde la activación del Plan Inuncat.

Los Bomberos han reforzado sus dispositivos en Girona, donde han desplazado otras siete unidades de otras regiones de emergencias. EFE

