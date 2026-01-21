España

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Los argumentos se basaban en una entrevista que José Luis Ábalos llevó a cabo en OkDiario en la que aseguraba que el presidente le avisó de la investigación en su contra antes de que se hiciera pública

La Sala de lo Penal ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por el partido político VOX contra Pedro Sánchez por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento en relación con una noticia de OkDiario, publicada el 23 de septiembre de 2023, que recogía que el presidente del Gobierno habría mantenido una reunión con el exministro José Luis Ábalos en el Palacio de la Moncloa, en la que le habría desvelado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a su exasesor Koldo García, cuando la investigación tenía un carácter reservado.

El tribunal considera que los hechos recogidos en la querella no son constitutivos de ilícito penal alguno, por lo que acuerda su inadmisión y el archivo de las actuaciones.

El auto subraya que, en este caso, “la sola publicación en un medio de comunicación de que el querellado observó un determinado comportamiento no puede justificar por sí sola la apertura de un procedimiento penal contra él pues, aunque la noticia se basa en la declaración del entrevistado, su relato no está acompañado de ningún dato objetivo que ampare mínimamente la veracidad de lo afirmado en sede periodística, ni se respalda con indicios o principios de acreditación que le presten apoyo, privando de consistencia a la imputación e impidiendo que la querella pueda ser admitida sin quebrar la proscripción de investigaciones prospectivas al que se ha hecho anterior referencia”.

