España

Darío Bellido, psicólogo, explica por qué hay personas a las que les atrae la gente que les hace daño: “El vínculo sano no dispara tanto la adrenalina”

En estas dinámicas suelen influir procesos psicológicos profundos que muchas veces son aprendidos en la infancia

Guardar
Muchas personas sienten atracción por
Muchas personas sienten atracción por los vínculos tóxicos, ya que los sanos no les genera la misma adrenalina. (Freepik)

Crear un vínculo con otra persona suele partir de una expectativa compartida: acompañamiento, cariño, seguridad y paz. Al menos, eso es lo que socialmente se entiende como lo deseable en cualquier relación afectiva. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que no siempre es así.

Muchas personas mantienen relaciones que, lejos de aportar estabilidad, generan ansiedad, desgaste emocional o una sensación constante de estar pidiendo afecto. Estos vínculos se construyen desde la carencia, la incertidumbre o el miedo a la pérdida, dando lugar a dinámicas que se cronifican con el paso del tiempo. Sin embargo, si el objetivo es sentirnos bien con alguien, ¿por qué se generan estas dinámicas dañinas? ¿Por qué hay personas que sienten que los vínculos sanos son poco estimulantes o incluso aburridos?

La clave se encuentra en procesos psicológicos profundos, aprendidos muchas veces en la infancia y reforzados a lo largo de los años. Así lo explica en sus redes sociales (@dariobellidopsi) el psicólogo Darío Bellido: “Si te atraen personas que suelen hacerte daño, este vídeo es para ti”.

Existen varios motivos por los
Existen varios motivos por los que una persona se puede sentir atraída por los vínculos que no son sanos. (Freepik)

Para muchas personas, estos patrones son muy familiares: “Ya sabes, engancharte a quien no te elige, insistir donde no hay interés y, cuando alguien pueda aportarte un vínculo sano, te aburre”. Estos comportamientos, que responden a dinámicas internas muy concretas, lejos de tratarse de una elección consciente, suelen activarse de manera automática, como una respuesta emocional aprendida.

Tres posibles motivos por los que lo dañino engancha

El psicólogo propone tres hipótesis para entender este tipo de atracción repetida hacia relaciones dañinas. La primera apunta a la raíz del aprendizaje emocional. “Tu mente confunde familiar con amor”. No se trata de una elección racional, sino de un reflejo aprendido. “Si creciste en un entorno inestable, tu sistema nervioso lo considera como normal y por eso lo buscas de forma inconsciente, sin darte cuenta”.

La segunda hipótesis tiene que ver con la forma en que el cuerpo responde a la tranquilidad. “La calma te aburre porque no te activa”. En relaciones marcadas por la inestabilidad, la emoción intensa funciona como una descarga constante. “El vínculo sano no dispara tanto la adrenalina. Si estás acostumbrado al sube y baja emocional, quizá la paz se sienta un poco rara”, explica Bellido, no porque sea negativa, sino porque no encaja con lo aprendido.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La tercera explicación apunta directamente a la ilusión que sostiene la relación. “No te engancha la persona, sino que te engancha la esperanza”. La permanencia no se explica por el trato recibido, sino por una promesa interna de que, “cuando cambie, todo será diferente”. Una expectativa que rara vez se cumple.

Frente a esto, el psicólogo explica que esto no es un destino emocional inamovible: “No estás condenado a repetir estos patrones. Lo que un día aprendiste por supervivencia, hoy en día lo puedes sanar con conciencia”. Para ello, es necesario reconocer lo que ocurre, entender de dónde viene, aprender a regular el sistema nervioso y sostener la incomodidad de lo nuevo, para lo que muchas veces es necesario el acompañamiento terapéutico.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaAmorParejasVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida que quieres te va a costar dos cosas, miedo y vergüenza”

El profesional en salud mental aconseja pensar en alguien a quien admiramos profesionalmente

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Los afectados llevaban décadas en la casa, sin casi contacto con los diferentes arrendadores que pasaron durante su estancia

Desahucian a una pareja de

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

Desde el 1 de enero, la baliza V-16 forma parte del equipo obligatorio en un coche, junto al chaleco reflectante, la rueda de repuesto y el kit antipinchazos; pero hay más elementos que pueden ser útiles en caso de emergencia

Más allá de la baliza,

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

La solicitante entregó también un informe sobre su apellido, pero el tribunal considera que no establecía la genealogía concreta

La Justicia rechaza la nacionalidad

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El descarrilamiento ocurrido el domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía ha provocado la muerte de, al menos, 42 personas

Última hora de los accidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desahucian a una pareja de

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco