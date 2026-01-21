Darío Bellido, psicólogo, explica por qué hay personas a las que les atrae la gente que les hace daño: “El vínculo sano no dispara tanto la adrenalina”

Muchas personas sienten atracción por los vínculos tóxicos, ya que los sanos no les genera la misma adrenalina. (Freepik)

Crear un vínculo con otra persona suele partir de una expectativa compartida: acompañamiento, cariño, seguridad y paz. Al menos, eso es lo que socialmente se entiende como lo deseable en cualquier relación afectiva. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que no siempre es así.

Muchas personas mantienen relaciones que, lejos de aportar estabilidad, generan ansiedad, desgaste emocional o una sensación constante de estar pidiendo afecto. Estos vínculos se construyen desde la carencia, la incertidumbre o el miedo a la pérdida, dando lugar a dinámicas que se cronifican con el paso del tiempo. Sin embargo, si el objetivo es sentirnos bien con alguien, ¿por qué se generan estas dinámicas dañinas? ¿Por qué hay personas que sienten que los vínculos sanos son poco estimulantes o incluso aburridos?

La clave se encuentra en procesos psicológicos profundos, aprendidos muchas veces en la infancia y reforzados a lo largo de los años. Así lo explica en sus redes sociales (@dariobellidopsi) el psicólogo Darío Bellido: “Si te atraen personas que suelen hacerte daño, este vídeo es para ti”.

Existen varios motivos por los que una persona se puede sentir atraída por los vínculos que no son sanos. (Freepik)

Para muchas personas, estos patrones son muy familiares: “Ya sabes, engancharte a quien no te elige, insistir donde no hay interés y, cuando alguien pueda aportarte un vínculo sano, te aburre”. Estos comportamientos, que responden a dinámicas internas muy concretas, lejos de tratarse de una elección consciente, suelen activarse de manera automática, como una respuesta emocional aprendida.

Tres posibles motivos por los que lo dañino engancha

El psicólogo propone tres hipótesis para entender este tipo de atracción repetida hacia relaciones dañinas. La primera apunta a la raíz del aprendizaje emocional. “Tu mente confunde familiar con amor”. No se trata de una elección racional, sino de un reflejo aprendido. “Si creciste en un entorno inestable, tu sistema nervioso lo considera como normal y por eso lo buscas de forma inconsciente, sin darte cuenta”.

La segunda hipótesis tiene que ver con la forma en que el cuerpo responde a la tranquilidad. “La calma te aburre porque no te activa”. En relaciones marcadas por la inestabilidad, la emoción intensa funciona como una descarga constante. “El vínculo sano no dispara tanto la adrenalina. Si estás acostumbrado al sube y baja emocional, quizá la paz se sienta un poco rara”, explica Bellido, no porque sea negativa, sino porque no encaja con lo aprendido.

La tercera explicación apunta directamente a la ilusión que sostiene la relación. “No te engancha la persona, sino que te engancha la esperanza”. La permanencia no se explica por el trato recibido, sino por una promesa interna de que, “cuando cambie, todo será diferente”. Una expectativa que rara vez se cumple.

Frente a esto, el psicólogo explica que esto no es un destino emocional inamovible: “No estás condenado a repetir estos patrones. Lo que un día aprendiste por supervivencia, hoy en día lo puedes sanar con conciencia”. Para ello, es necesario reconocer lo que ocurre, entender de dónde viene, aprender a regular el sistema nervioso y sostener la incomodidad de lo nuevo, para lo que muchas veces es necesario el acompañamiento terapéutico.