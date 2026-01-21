“A lo mejor no sabes lo que es, pero sí lo que no es”: así investiga la Guardia Civil un accidente como el de Adamuz para encontrar las causas e identificar los cadáveres

En catástrofes como la ocurrida este domingo por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en Córdoba, que por el momento ha dejado 42 muertos, el papel de los cuerpos de Policía Judicial y Criminalística de la Guardia Civil es clave en la investigación que se lleva a cabo para acompañar a los afectados, determinar las causas e identificar los cadáveres en el menor tiempo posible. Infobae ha hablado con dos agentes de estas secciones para entender mejor el trabajo que se encuentra detrás de estos hechos.

Una vez se personan en el lugar del accidente los expertos de policía judicial y Criminalística para comenzar la investigación, existen dos ramas principales que deben seguir: por una parte entender las causas de lo ocurrido, la inspección técnico-ocular, y por otra la identificación de los cadáveres.

Sobre lo primero, el trabajo de los agentes es la recogida de “grabaciones de vídeos, tomar muestras de las vías férreas, las inclinaciones, distancias”, lo máximo que se pueda conseguir, para determinar las causas y así “evitar que vuelva a ocurrir”, relata un agente de la división de la Policía Judicial a Infobae.

“A lo mejor no sabes lo que es, pero sí lo que no es”

“Lo que se hace es recoger todo tipo de indicios y de muestras, por si hiciera falta una nueva reconstrucción de los hechos. Así si ya se tiene grabado en vídeo es mucho más fácil”, explica y añade que es un trabajo que se tiene que hacer lo más rápido posible porque “las vías férreas a nivel nacional tienen que estar paralizadas el tiempo mínimo imprescindible”.

Para llegar a la causa de un accidente como este se empieza por el descarte. “Lo primero es determinar que no haya sido intencionado, de ahí se va a los factores mecánicos y humanos”, estos segundos ya descartados en el descarrilamiento, y así de primeras “a lo mejor no sabes lo que es, pero sí lo que no es”, asegura el agente.

Agentes de Criminalística en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Guardia Civil)

“Vas descartando y al final dices ‘tengo tres posibles causas’ y ahí es cuando entran los peritos, porque un agentes es posible que no sepa de mecánica y necesita una voz experta para analizar cosas como la inclinación o el trazado de la vía”, agrega. En este punto también es muy importante analizar si se pasaron todas las inspecciones y si existen discrepancias entre los firmado y lo real. Al final, todas estas conclusiones se ponen a disposición judicial para que se pueda iniciar la investigación en el juzgado competente.

La clave está en la prueba de ADN

Paralelamente en el lugar del suceso se lleva el segundo trabajo, más duro, pero igual de necesario, que es la identificación de cadáveres. Juan Sánchez, del Laboratorio de Criminalística de A Coruña y miembro de la Comisión de Policía Judicial y Criminalística de AUGC, relata a este periódico que el trabajo en catástrofes como estas es diferente al que se realiza en otros casos, como homicidios, ya que aquí existe un protocolo único, el 32/2009, que “en Criminalística nos conocemos al dedillo”, explica.

“Se trata de un protocolo a nivel nacional donde están implicados los médicos forenses, la Policía Científica y Criminalística e indica cómo tenemos que trabajar en un caso con víctimas múltiples”, añade.

Para almacenar los cadáveres, las provincias ya están dividas por zonas, en las que se indican una serie de sitios para que se utilicen como centro forense y luego también se determinan los sitios pre-mortem, “donde los compañeros van a recoger los datos de las familias y aporten lo que puedan” de información". “Fotografías, tatuajes, si tenía joyas, las fichas dentales, que es fundamental, y también se aprovecha para que la familia pueda donar ADN”, explica.

Documento para la recogida de pruebas del lugar del accidente de Adamuz (Guardia Civil)

“En la sala donde se van a realizar las autopsias para identificar los cadáveres, siempre va a haber gente de los médicos forenses y también personal de Criminalística, para darles apoyo, que son los que van a actuar sobre el cuerpo”, relata. En España existen tres formas de identificación: la ficha dental, huellas y el ADN.

“La primera que se va a hacer es intentar utilizar las huellas, porque es la más rápida. Nosotros tenemos un listado de gente que iba en el tren o familiares que hayan denunciado y así podemos sacar las fichas que salen del DNI con su huella. Se comparan ambas y es un proceso sencillo y rápido”, relata y agrega que “solo en el caso que un cadáver, pues esté mutilado, esté quemado y no se puedan utilizar las huellas, se hará la práctica odontológica, de los dientes, que también suele ser rápida, y la de ADN” para la primera identificación.

Sin embargo, “las muestras de ADN se suelen sacar siempre, por si acaso, por si en el futuro aparece alguna duda o se necesita mayor seguridad”, pero al ser una prueba que tarda unos días, “es la última en utilizarse”. Un dato importante, es que en España “nunca se van a mostrar los cadáveres a la familia para que los identifiquen. Eso a nivel judicial raramente se ha admitido, porque la legislación establece que la única manera de identificar plenamente un cadáver es con el ADN”.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Para llevar a cabo todo este trabajo en el menor tiempo posible, desde Criminalística tienen una unidad móvil, “un camión impresionante con los mejores medios”, describe el agente, en el que se pueden “hacer radiografías a los cuerpos y todo lo que necesitan los odontólogos y los forenses. Todo lo tenemos en ese camión”. El transporte se desplaza a los lugares donde es necesario y así “poder trabajar in situ, sin perder tiempo en tener que estar desplazándose al laboratorio central”.