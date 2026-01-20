Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament, durante la primera sesión de control al Govern del curso. (Europa Press)

El president de la Generalitat Salvador Illa ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Vall d’Hebron donde ha permanecido más de tres días ingresado y ha pasado a planta. Como ha confirmado en un comunicado el hospital, el líder socialista catalán ha pasado una “buena noche”, continua estable, y está “sin fiebre y con una disminución significativa del dolor”. Fue este lunes por la tarde cuando el equipo directivo del centro confirmó su diagnóstico de osteomielitis púbica, una variante rara de infección ósea en la zona del pubis causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae.

El hospital ha confirmado que será en planta donde continuará su tratamiento, según la pauta prescrita por el equipo médico, que consta de un tratamiento antibiótico por vía intravenosa y, si la evolución es buena y el tratamiento está funcionando, se continuará posteriormente con antibiótico por vía oral. Además, debe guardar reposo, no caminar y hacer fisioterapia. Por el momento, se estima que Illa pasará unos quince días ingresado, aunque puede ser dado de alta si continúa presentando mejoría.

Ya ayer, explicaron que tanto “el dolor como la recuperación de movilidad de las extremidades inferiores”, los dos principales síntomas que padecía, “han experimentado una recuperación y una evolución muy favorable y muy positiva”, algo que ha continuado también este martes, motivo por el que le han trasladado a planta.

Desde ayer lunes, 19 de enero, hasta su recuperación, le sustituirá en el ejercicio de sus funciones como president el conseller de Presidencia Albert Dalmau.

El president acudió al hospital el fin de semana tras presentar una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, cuando practicaba deporte en la mañana del sábado. El domingo tenía previsto participar en la media maratón de Granollers, en Barcelona. El ingreso ocurrió después de que Illa llegara en ambulancia y le realizaran varias pruebas médicas y que pasara la noche en observación, puesto que llegó al centro con déficit motor y sensitivo en las piernas.

El diagnóstico quedó definitivamente confirmado este lunes tras conocerse los resultados de los cultivos de orina y sangre, que permitieron identificar con precisión el microorganismo responsable de la infección.

Cómo se detectó la enfermedad

Además, se completó la evaluación con una prueba de imagen PET-TAC, método de diagnóstico funciona en dos fases complementarias. Primero, el paciente recibe una pequeña dosis de una sustancia marcada con material radiactivo que viaja por el cuerpo y se acumula en las zonas donde hay actividad anómala, como infecciones, inflamaciones o tumores.

Posteriormente, las cámaras del escáner registran tanto esa actividad metabólica como la estructura anatómica, lo que permite identificar con precisión dónde se encuentra el problema y cuán activo está.