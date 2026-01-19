El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

Imagen de archivo de tres agricultores jóvenes. (Europa Press)

La reducción del Presupuesto Agrario Común (PAC), los aumentos en los costes de producción y, ahora, el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur han generado un comienzo de año convulso para el sector agrario y ganadero español, que ha convocado movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero. A los problemas europeos, se suma el siempre presente asunto del relevo generacional, uno de los temas que más preocupa a los trabajadores del sector primario.

El 14 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas para paliar la problemática, aunque las organizaciones agrarias recibieron el mensaje con incertidumbre y más preguntas que respuestas. “El relevo generacional no se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes. Precios justos, protección en las fronteras, una PAC sin recortes y un modelo agrario que permita vivir dignamente del trabajo en el campo”, señalaron desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

En concreto, las dos medidas que ha adelantado el presidente son, por un lado, la puesta a disposición de 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que el Gobierno analizará para que puedan ser adquiridas por los jóvenes; y, por otro, destinar un 10% de los recursos de la PAC —aún sin aprobarse— al relevo generacional en el sector agrario.

17.000 fincas fértiles y con agua o de secano

La puesta a disposición de 17.000 fincas ha sido recibida con buenos ojos por los agricultores aunque, por el momento, se desconocen su localización y sus características. “No se nos dio mucho detalle sobre si iban a ser productivas o no, pero evidentemente tienen que ser fértiles”, explica a Infobae Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Según Martínez, las asociaciones han mantenido varias reuniones con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, donde plantearon los retos de los jóvenes y la necesidad de crear bancos públicos de tierra y agua: “Con el agua nos aseguramos la rentabilidad de la tierra”. Desde el Ministerio adelantaron que el proyecto se lanzará antes del verano, aunque el siguiente paso del Ejecutivo será reunirse con las comunidades autónomas.

El presidente adelantó también que, cuando se cree la ley de ganadería y agricultura familiar, el acceso a las tierras tendrá carácter prioritario para jóvenes y mujeres que proyecten un nivel de vida viable y rentable. “Es un planteamiento nuevo, pero hace falta conocer la repercusión concreta en los territorios, ver qué tipo de hectáreas hay, las condiciones y cómo se distribuye”, señaló a Infobae Andoni García, secretario de Organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Un 10% de la PAC al relevo generacional

Respecto al anuncio de destinar un 10% del presupuesto de la PAC, que aún no ha sido aprobado pero que, según la primera propuesta, será un 20% inferior al actual, las asociaciones se han mostrado divididas. Pedro Barato, presidente de Asaja, considera que “hay trampa”: “El 10% me parece poco, pero que no sea a costa de quitárselo a los otros, de los mayores, que son los que están manteniendo el sistema”.

Algo más crítica se ha mostrado la Unión de Uniones, que considera “insuficientes” las medidas sobre el relevo generacional, señalando que las causas que están expulsando a los jóvenes del campo son una consecuencia directa de la falta de rentabilidad del sector, de unos mercados que no funcionan y de unas políticas que debilitan el modelo agrario europeo. “Si producir alimentos sigue siendo ruinoso, ningún joven va a poder quedarse en el campo”, argumentaron.

Desde UPA valoran también la buena dirección de la medida. “Todo lo que sea aumentar por parte de España lo vemos con buenos ojos porque el envejecimiento del campo es un problema de primer nivel. Todo lo que vaya a favor de que esa situación cambie tiene nuestro apoyo”.