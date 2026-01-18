Los líderes europeos rechazan los planes de Trump sobre Groenlandia y defienden su operación militar: “No supone ninguna amenaza para nadie”

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una reunión en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 16 de enero de 2026. (Yoan Valat/REUTERS)

Groenlandia no está en venta. Eso es lo que han querido dejar claro los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas al territorio ártico han expresado este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EEUU y han señalado que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”, después de que el presidente Donald Trump, amenazara con imponerles aranceles.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido dar un paso más y ha solicitado a los Veintisiete la activación del bazuka comercial, conocido formalmente como el instrumento anti-coerción, contra Washington. Se trata de un arsenal de medidas comerciales que la Comisión Europea diseñó para responder ante cualquier situación en la que un tercer país intenta presionar a la UE para imponer decisiones contrarias a los intereses europeos.

En un comunicado conjunto, los ocho países —Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido— han expresado su compromiso “como miembros de la OTAN” con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. “El ejercicio danés Arctic Endurance, coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie”, han añadido. Los líderes se han mostrado “preparados” para entablar un diálogo “basado en los principios de soberanía e integridad territorial, principios que respaldamos firmemente”.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington. En este contexto, el premier sueco, Ulf Kristersson, advirtió este viernes que la UE no se “dejará chantajear” y apuntó que solo Dinamarca y Groenlandia “deciden sobre asuntos que les conciernen”.

Reunión extraordinaria entre embajadores de EEUU y la UE

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”. Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Ante las pretensiones de Estados Unidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este sábado un llamamiento a los socios comunitarios para avanzar hacia una defensa “realmente común”, aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros. “Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas”, ha señalado en una entrevista en La Vanguardia.