España

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

“Gracias a este programa, se mejora la interoperabilidad del Ejército español”, afirmó la ministra de Defensa

Un vehículo blindado 8x8 Dragón
Un vehículo blindado 8x8 Dragón desarrollado por el consorcio Tess Defence (Indra)

Los retrasos en la entrega de los blindados VCR 8x8 Dragón llevaron a Margarita Robles a presionar a Indra y advertirle con sanciones. Este viernes, la tensión se ha rebajado gracias a que las primeras 40 unidades han sido entregadas en la base Álvarez de Sotomayor de la Legión, en Almería. “Gracias a este programa, se mejora la interoperabilidad del Ejército español”, afirmó la ministra de Defensa.

Con esta incorporación, el Gobierno asegura que España refuerza su operatividad en escenarios de alta exigencia y potencia su capacidad de respuesta ante los compromisos internacionales. El nuevo material responde a los requisitos definidos por el Estado Mayor del Ejército de Tierra y ha sido adaptado para operar en situaciones complejas, especialmente en la protección de las tripulaciones y la robustez del blindaje.

La llegada de los vehículos ‘Dragón’ ha ido acompañada de una actualización integral en la formación del personal del Ejército de Tierra. Se han impartido programas específicos para conductores, jefes de vehículo, tiradores, instructores y personal de mantenimiento. Además, la base ha recibido simuladores y un entrenador de torre de armamento, herramientas que facilitan una instrucción segura y práctica.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

Una importante mejora para el Ejército

Según la ministra de Defensa, este programa impulsa un modelo de ejército más moderno, equilibrado y sostenible, preparado para cumplir los compromisos internacionales y avanzar en el proceso de modernización. El general Amador Enseñat, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, vinculó la adquisición de los ‘Dragón’ con el Plan de Seguridad y Defensa, destacando su importancia para fortalecer las capacidades militares.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado, destacó el impacto en la innovación industrial y el empleo, ya que la inversión en este programa incrementa la competitividad y favorece a los corredores industriales del país. Los vehículos afrontarán una fase de evaluación operativa para comprobar su rendimiento real y adaptar su integración definitiva.

El refuerzo logístico ha incluido la ampliación de instalaciones y la adquisición de equipamiento para crear un escalón móvil de mantenimiento, que permitirá atender cualquier necesidad técnica de los nuevos vehículos. El Ministerio de Defensa enmarca la llegada de los ‘Dragón’ en una estrategia para asegurar la preparación y la capacidad de respuesta ante los desafíos nacionales e internacionales.

Un blindado 8x8 Dragón del
Un blindado 8x8 Dragón del Ejército español

Así son los ‘Dragón’

Los VCR 8x8 Dragón representan la nueva generación de blindados sobre ruedas diseñados para operaciones de alta movilidad, protección y versatilidad. Fabricados por el consorcio Tess Defence (Indra, Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano), poseen varias versiones, incluyendo infantería, exploración, zapadores, puesto de mando, observador avanzado y recuperación. La versión de infantería es la más numerosa y va equipada con la torre Guardian 30, que lleva un cañón de 30 mm y una ametralladora de 12,7 mm, todas operadas desde el interior para máxima protección de la tripulación.

El Dragón es aerotransportable en el avión A400M, incluso en sus versiones más pesadas, y no requiere modificaciones especiales para su transporte. Tiene una autonomía de 500 km, puede alcanzar los 100 km/h y desplazar hasta 33 toneladas. Mide 8,3 metros de largo y 2,9 metros de ancho. La tripulación mínima es de tres personas y puede transportar entre seis y ocho soldados extra. El proyecto está valorado en 2.500 millones de euros y está llamado a ser la columna vertebral de la fuerza terrestre española para las próximas décadas, pese a los retrasos en su entrega

