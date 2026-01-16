España

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Según cuenta ‘Nació Manresa’, la víctima entregó el coche en 2019 para que se reparar un escape de aceite y no lo recibió

Rolls-Royce Silver Shadow I
Un mecánico de Sant Joan de Vilatorrada se enfrenta a una petición de tres años de prisión por haberse quedado con un Rolls Royce modelo Silver Shadow valorado en casi 57.000 euros, según la acusación de la Fiscalía que recoge el diario Nació Manresa. El caso será juzgado el próximo miércoles 21 de enero en la sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según cuenta el medio, la víctima entregó el coche, un modelo del año 1972, en marzo de 2019 para reparar un escape de aceite. Tras dejar el coche en el taller, el propietario no volvió a saber nada del vehículo. El informe señala que el acusado “se apropió de ese vehículo” y comenzó a dar excusas para no devolverlo, pese a las reiteradas reclamaciones del propietario, quien solicitó el coche aunque la reparación no hubiese finalizado.

El propietario del Rolls Royce acudió en repetidas ocasiones al taller para intentar recuperar su vehículo, pero el mecánico siempre alegaba distintos motivos para no entregarlo. La víctima acudió a la justicia para denunciar la situación y, cuatro años después, se abrió la instrucción del caso del coche de alta gama sin devolver.

El caso ha generado gran expectación en Sant Joan de Vilatorrada y en el sector de la automoción, debido a la singularidad del vehículo implicado, un modelo clásico de la marca británica Rolls Royce, fabricado hace más de 50 años y que está considera una pieza de colección única y una joya automovilística.

Prisión y multa con el coche desaparecido

El documento de la Fiscalía detalla que el vehículo implicado, un Rolls Royce modelo Silver Shadow, está tasado en 56.975 euros. Además de solicitar una pena de prisión de tres años para el acusado, el Ministerio Público reclama el pago de una multa de 2.160 euros y el abono íntegro del valor del automóvil en concepto de responsabilidad civil.

Según lo publicado por Nació Manresa, la acusación considera que el mecánico incurrió en un delito de apropiación indebida, tipificado en el Código Penal, ya que retuvo el automóvil y se negó a devolverlo a su legítimo propietario a pesar de las reiteradas reclamaciones impuestas por el dueño. Durante el proceso de instrucción, el acusado admitió haber retenido el vehículo, aunque justificó su actuación por supuestos desacuerdos con el cliente respecto al pago de la reparación.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el mecánico no tenía derecho a quedarse con el coche y que debería haber sido devuelto tras la petición expresa del propietario. El organismo público defiende que los motivos alegados por el acusado no justifican la apropiación del Rolls Royce y recalca que la negativa a devolver el vehículo constituye un delito.

La resolución judicial determinará si el acusado debe ingresar en prisión y abonar la indemnización reclamada, mientras el vehículo permanece en paradero desconocido desde 2019. El caso ha adquirido especial relevancia en la comarca, convirtiéndose en uno de los procesos penales más llamativos de los últimos años por la singularidad del coche y las circunstancias de la apropiación.

