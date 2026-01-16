España

Los embalses de agua se encuentran al 56,86 % de su capacidad este viernes 16 de enero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España


Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 56,86 % de su capacidad este viernes 16 de enero.

Según estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país subió en comparación de la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: viernes 16 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 31.865 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,86 %.

Variación de hace una semana: 118 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,21 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.466 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,58 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma


La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 50,08%.

Aragón: 56,36%.

Asturias: 59,21%.

C. Valenciana: 43,30%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,57%.

Cataluña: 78,51%.

Comunidad de Castilla y León: 54,46%.

Extremadura: 62,81%.

Galicia: 67,42%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 44,85%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

