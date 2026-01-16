Este es el tiempo que tarda un gato en olvidarte, según una veterinaria

El tiempo que tarda un gato en olvidar (Pexels)

La creencia de que los gatos pueden olvidar fácilmente a sus dueños está muy extendida, pero la voz de la veterinaria Jane Davidson aporta una visión diferente y basada en experiencia clínica. Según la experta, los gatos cuentan con una memoria más sólida de lo que la mayoría imagina, sobre todo cuando se ha compartido un entorno estable y una rutina diaria con la familia humana. Esta perspectiva contradice la idea habitual de que los felinos son distantes o poco apegados a las personas con quienes viven.

La manera en que los gatos recuerdan a sus cuidadores está profundamente conectada con estímulos sensoriales como los olores, los sonidos cotidianos, los espacios y las rutinas compartidas, explica Davidson. Para los felinos, la memoria no se limita a los lazos emocionales, sino que incluye una sensación de seguridad física que el entorno y las personas les proporcionan.

Diversos estudios científicos coinciden con la opinión de la veterinaria. Uno de ellos, realizado por el Center on Autobiographical Memory Research de la Universidad de Aarhus, consultó a 375 dueños de gatos. Según los resultados, el 80% de los encuestados está convencido de que sus mascotas son capaces de recordar hechos concretos y reaccionar ante ello, como el sitio concreto donde guardas algo. Ahora bien, sabiendo que los gatos retienen, el foco de Jane Davidson se colocó en tratar de entender el tiempo que tardan en olvidar todos esos datos.

¿Cuánto tarda un gato en olvidar?

“Desde mi trayectoria, se que su experiencia multifacética de la vida familiar no solo incluye las relaciones emocionales que los humanos consideramos más importantes”, explica la especialista. El recuerdo de una persona se asocia para el gato con lugares seguros para dormir, la comida y el juego, y el humano forma parte de ese marco protector. Por eso, aunque un gato pueda mostrar cambios de comportamiento durante una separación, esto es una reacción a la falta de su referente y no un olvido real.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

No existe un plazo concreto tras el cual un gato olvida a su cuidador. La huella que deja una persona puede persistir durante meses o incluso años si el animal ha vivido momentos significativos y estables en ese entorno. Los estímulos sensoriales, como objetos con el olor del antiguo dueño, pueden activar esos recuerdos incluso después de mucho tiempo.

Señales de que un gato extraña a su dueño

Durante una ausencia prolongada, algunos gatos pueden mostrar señales claras de que echan de menos a su cuidador. Davidson explica que entre los comportamientos más habituales destacan la disminución del apetito, menos ganas de jugar, búsqueda de objetos con olor familiar o cambios en la rutina de sueño. En casos más sensibles, pueden aparecer gestos más marcados como maullidos insistentes, marcaje con orina o arañazos, e incluso una necesidad mayor de atención cuando la persona regresa.

Los gatos recuerdan según sus experiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La veterinaria insiste en que estas reacciones no significan que el gato haya olvidado, sino que está gestionando la falta de seguridad y afecto que le proporcionaba su entorno habitual. Un reencuentro puede activar de inmediato los recuerdos positivos y la confianza que el felino tenía con su cuidador, recuperando en poco tiempo su comportamiento normal.