Una de las hijas de Julio Iglesias se blinda ante la polémica que rodea a su padre: la decisión que ha tomado

Julio Iglesias

En los últimos días, el rostro de Julio Iglesias ha protagonizado los titulares de la prensa nacional e internacional tras conocerse la denuncia por agresión sexual que han realizado dos de sus extrabajadoras de las mansiones que el cantante posee en Bahamas y República Dominicana. Desde entonces, tanto el propio intérprete de Soy un truhán, soy un señor como su entorno ha guardado silencio ante la tormenta mediática que se ha desatado. Ni su esposa, Miranda Rijnsburger, ni sus hijos han querido pronunciarse al respecto, según Semana.

Conscientes de la dureza de los testimonios y del alcance que ha tenido este escándalo, la familia ha empezado a adoptar medidas de protección. Las truculentas declaraciones de las dos exempleadas provocaron que algunas personas del pasado del cantante reaccionasen con asombro ante los hechos, mientras que otras voces no se han mostrado tan sorprendidas. Ahora, se ha conocido que una de las hijas gemelas, Victoria y Cristina, ha dado un importante paso que ha hecho visible a través de sus redes sociales.

Victoria y Cristina Iglesias. (Instagram)

Cristina Iglesias ha optado por blindarse frente a las críticas desactivando los comentarios en la única publicación de su cuenta de Instagram en la que rinde homenaje a su padre y expresa públicamente el cariño que siente por él. Se trata de un gesto significativo, teniendo en cuenta que muchos usuarios han mostrado su indignación contra el artista tras conocerse las acusaciones.

La joven compartió un carrusel de imágenes junto a un mensaje claro y afectuoso: “Feliz día del padre, te quiero papi”. Una frase que acompañaba con fotografías en las que presume del vínculo familiar y del trato cariñoso que, según ella, siempre ha recibido. El post acumuló numerosos likes, incluido el del propio Julio Iglesias. Sin embargo, este gesto evidencia que, al menos por ahora, Cristina ha cerrado filas con su progenitor.

Publicación de Cristina Iglesias donde ha censurado los comentarios (Instagram / @cristinaiglesiasr)

Llama la atención que esta sea la única de las 46 publicaciones de su perfil en la que no se permite a los seguidores dejar comentarios. Una postura distinta es la de su hermana gemela, Victoria Iglesias, que no ha realizado ningún movimiento visible en sus redes sociales, del mismo modo que tampoco lo ha hecho el propio cantante. Ese silencio contrasta con las duras críticas que se han multiplicado en el espacio público, donde se reprochan los hechos que presuntamente habrían sufrido dos antiguas trabajadoras, quienes aseguran haber sido abofeteadas, agredidas sexualmente y amenazadas con el despido.

“Yo no tenía el derecho, por nada del mundo, a decirle que no”

Uno de los testimonios recogidos describe con crudeza la situación vivida: “Me usaba casi todas las noches. Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había cogido cariño, estaba siempre junto con él. Él trataba de decirme que yo no tenía derecho, por nada del mundo, a decirle que no, a rechazarlo”.

Estas y otras declaraciones conforman un retrato impactante de lo que, según las denunciantes, ocurrió en las residencias del artista fuera de España y que han salido a la luz gracias a la investigación llevada a cabo por eldiario.es en colaboración con Univisión. A la espera de que se esclarezcan los hechos y se determine el recorrido judicial del caso, en las últimas horas ha trascendido que la Fiscalía española estaría estudiando lo sucedido. Aunque el revuelo mediático ha generado preocupación en el entorno del cantante, ni Julio Iglesias ni su equipo legal han realizado declaraciones públicas.