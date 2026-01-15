Miguel Saldaña, cirujano: “Hacerte una liposucción no quiere decir que vayas a adelgazar”

El cirujano Miguel Saldaña habla sobre la liposucción. (Canva)

En redes sociales circulan muchas dudas sobre la liposucción y sus verdaderos efectos. El cirujano Miguel Saldaña aclaró en un video de su perfil de TikTok que esta intervención no está pensada para perder peso, sino para modificar la forma del cuerpo. El especialista explicó de forma sencilla que la liposucción sirve para modelar la silueta, y no para eliminar kilos de manera significativa.

Muchos asocian la liposucción a una alternativa rápida para adelgazar, pero Saldaña insiste en que esa idea es equivocada. La intervención retira depósitos localizados de grasa, pero no sustituye la importancia de mantener un equilibrio en la alimentación ni reemplaza la actividad física. El peso puede variar muy poco tras la cirugía, aunque la apariencia corporal mejore notablemente.

El video generó debate entre los seguidores, al explicar el mito sobre los resultados de la intervención. El cirujano recordó que el procedimiento no da carta blanca para abandonar los hábitos saludables. La disciplina posterior es clave para que los resultados se mantengan estables con el tiempo.

¿Qué hace realmente la liposucción?

La liposucción es una técnica que permite cambiar la forma del cuerpo al modificar grasa concreta del cuerpo. Esta grasa suele encontrarse en zonas donde la dieta y el ejercicio no logran hacer efecto, como el abdomen, las caderas o los muslos. El objetivo no es una reducción significativa, sino dibujar una silueta más armoniosa. Es importante saber que la operación depende también de los objetivos de cada paciente.

Saldaña subrayó que la operación está dirigida a personas que ya se mantienen en un peso razonable, pero desean mejorar el contorno corporal. No es una solución para quienes buscan perder grandes cantidades de peso ni para tratar la obesidad, como puede ser un balón gástrico. El procedimiento extrae parte de las células grasas, pero no elimina la posibilidad de que se acumulen de nuevo si se descuida el estilo de vida.

Mantener los resultados tras la cirugía

Durante el post-operatorio la piel se adapta en la mayoría de los casos, especialmente en pacientes jóvenes o con buena elasticidad cutánea. Saldaña advirtió que el organismo por dentro sigue funcionando igual que antes y los resultados sin constancia pueden verse muy deteriorados. La grasa puede volver a aparecer, incluso en otras zonas del cuerpo, y así la forma conseguida con la cirugía se pierde.

Para conservar los efectos positivos de la intervención, el especialista recomienda mantenerse dentro de un rango de peso estable. Fluctuaciones leves no alterarán el resultado, pero los cambios drásticos sí pueden afectarlo. Alimentación balanceada y actividad física regular son aliados inseparables tras la cirugía.

El especialista explica que lo más importante es saber que la liposucción no es una excusa para descuidar los hábitos, al igual que todas las operaciones. El seguimiento médico y la disciplina a largo plazo marcan la diferencia entre un cambio temporal y una mejora estable en la imagen corporal. Así, la intervención se convierte en un complemento a un estilo de vida saludable, y no en un sustituto del esfuerzo personal.