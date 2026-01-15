España

Miguel Saldaña, cirujano: “Hacerte una liposucción no quiere decir que vayas a adelgazar”

Los resultados de la operación pueden ser temporales si no se mantienen hábitos saludables

Guardar
El cirujano Miguel Saldaña habla
El cirujano Miguel Saldaña habla sobre la liposucción. (Canva)

En redes sociales circulan muchas dudas sobre la liposucción y sus verdaderos efectos. El cirujano Miguel Saldaña aclaró en un video de su perfil de TikTok que esta intervención no está pensada para perder peso, sino para modificar la forma del cuerpo. El especialista explicó de forma sencilla que la liposucción sirve para modelar la silueta, y no para eliminar kilos de manera significativa.

Muchos asocian la liposucción a una alternativa rápida para adelgazar, pero Saldaña insiste en que esa idea es equivocada. La intervención retira depósitos localizados de grasa, pero no sustituye la importancia de mantener un equilibrio en la alimentación ni reemplaza la actividad física. El peso puede variar muy poco tras la cirugía, aunque la apariencia corporal mejore notablemente.

El video generó debate entre los seguidores, al explicar el mito sobre los resultados de la intervención. El cirujano recordó que el procedimiento no da carta blanca para abandonar los hábitos saludables. La disciplina posterior es clave para que los resultados se mantengan estables con el tiempo.

¿Qué hace realmente la liposucción?

La liposucción es una técnica que permite cambiar la forma del cuerpo al modificar grasa concreta del cuerpo. Esta grasa suele encontrarse en zonas donde la dieta y el ejercicio no logran hacer efecto, como el abdomen, las caderas o los muslos. El objetivo no es una reducción significativa, sino dibujar una silueta más armoniosa. Es importante saber que la operación depende también de los objetivos de cada paciente.

La operación no está pensada
La operación no está pensada para adelgazar. (Shutterstock)

Saldaña subrayó que la operación está dirigida a personas que ya se mantienen en un peso razonable, pero desean mejorar el contorno corporal. No es una solución para quienes buscan perder grandes cantidades de peso ni para tratar la obesidad, como puede ser un balón gástrico. El procedimiento extrae parte de las células grasas, pero no elimina la posibilidad de que se acumulen de nuevo si se descuida el estilo de vida.

Mantener los resultados tras la cirugía

Durante el post-operatorio la piel se adapta en la mayoría de los casos, especialmente en pacientes jóvenes o con buena elasticidad cutánea. Saldaña advirtió que el organismo por dentro sigue funcionando igual que antes y los resultados sin constancia pueden verse muy deteriorados. La grasa puede volver a aparecer, incluso en otras zonas del cuerpo, y así la forma conseguida con la cirugía se pierde.

Para conservar los efectos positivos de la intervención, el especialista recomienda mantenerse dentro de un rango de peso estable. Fluctuaciones leves no alterarán el resultado, pero los cambios drásticos sí pueden afectarlo. Alimentación balanceada y actividad física regular son aliados inseparables tras la cirugía.

Cuál es el alimento que ayuda a reducir el colesterol, adelgazar y rejuvenecer.

El especialista explica que lo más importante es saber que la liposucción no es una excusa para descuidar los hábitos, al igual que todas las operaciones. El seguimiento médico y la disciplina a largo plazo marcan la diferencia entre un cambio temporal y una mejora estable en la imagen corporal. Así, la intervención se convierte en un complemento a un estilo de vida saludable, y no en un sustituto del esfuerzo personal.

Temas Relacionados

MédicosCirujanosRedes SocialesTikTokCirugíasSanidad EspañaVirales España

Últimas Noticias

El vino tinto de España que cuesta 15 euros y ha sido elegido como el mejor del mundo por Wine Spectator

La bodega familiar de La Rioja ha conseguido el primer puesto con un precio de 15 euros

El vino tinto de España

Ruta por los mejores bares de San Sebastián, según el Instituto del Pintxo

Los expertos de esta institución donostiarra han elegido las mejores tabernas para disfrutar de la que es la tradición por excelencia en la ciudad vasca: ir de pintxos

Ruta por los mejores bares

Precio de la luz en España este viernes 16 de enero del 2026: consulta la tarifa aquí

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz en

Las mejores academias de oposiciones en Madrid para 2026

La preparación de las pruebas juega cada vez un papel más determinante en un contexto de alta demanda y máxima competencia. Estos son los mejores centros para opositores online o con sede en la capital para alcanzar el mejor nivel posible

Las mejores academias de oposiciones

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

El tren se encuentra entre Madrid y Mejorada del Campo, y está interfiriendo en los trenes de entrada y salida de la capital y provoca fallos en la electrificación de la línea

Retrasos de más de una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Retrasos de más de una

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

El Supremo autoriza investigar las cuentas de tres exdirectivos de Acciona y los pagos de una empresa que cobró de Servinabar

La nueva fábrica de drones de Indra en León que será la más grande de España: desarrollará sus principales proyectos

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

ECONOMÍA

Cristina Álvarez se estrena como

Cristina Álvarez se estrena como presidenta de El Corte Inglés y anuncia inversiones de 650 millones para este año

Precio de la luz en España este viernes 16 de enero del 2026: consulta la tarifa aquí

Números ganadores del Sorteo 3 de Super Once este 15 de enero del 2026

Un padre denuncia la “ingratitud” de su hija y pide dejar de pagar 300 euros al mes de pensión de alimentos: la Justicia lo rechaza aunque sea mayor de edad

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid