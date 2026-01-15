España

Los tres ejercicios que tienes que hacer si sufres fibromialgia, según un fisioterapeuta

Aunque no existe cura para esta condición, los ejercicios de fisioterapia pueden ayudar a aliviar los síntomas

Una mujer con dolores por
Una mujer con dolores por la fibromialgia (AdobeStock)

La fibromialgia es un trastorno crónico caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado que suele acompañarse de fatiga, problemas de sueño, dificultades cognitivas y alteraciones del estado de ánimo. Esta afección altera la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales dolorosas y no dolorosas, lo que provoca una sensibilidad aumentada al dolor en todo el cuerpo.

La fibromialgia puede comenzar tras un evento desencadenante como una lesión, cirugía o estrés emocional, explica la Clínica Mayo, aunque en muchos casos los síntomas se desarrollan gradualmente con el tiempo sin un único factor claro. También es más frecuente en mujeres que en hombres y con frecuencia coexiste con otras condiciones como síndrome del intestino irritable, migrañas y trastornos del sueño.

El diagnóstico se basa principalmente en la presencia de dolor generalizado durante al menos tres meses en diferentes regiones del cuerpo, así como en la evaluación de otros síntomas asociados; no existe una prueba de laboratorio específica que confirme la enfermedad, por lo que se suelen descartar otras causas similares antes de establecer el diagnóstico. Además de la exploración clínica, el médico puede realizar análisis de sangre para excluir otras enfermedades como artritis reumatoide o lupus.

Aunque no hay cura para la fibromialgia, la Clínica Mayo subraya que diversas estrategias de tratamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Estas incluyen medicamentos para aliviar el dolor y regular el sueño, así como terapias complementarias como fisioterapia, terapia ocupacional, ejercicio regular, manejo del estrés y apoyo psicológico.

David López es terapeuta y a través de sus redes sociales comparte recomendaciones para el tratamiento de condiciones como la artrosis articular o la fibromialgia. En una de sus publicaciones en TikTok (@recuperacionfuncional), ofrece tres tipos de ejercicio que pueden ayudar a sentirse mejor.

Ejercicios aeróbicos

Los ejercicios aeróbicos son aquellos que involucran la respiración y el sistema cardiorrespiratorio. Los de baja intensidad, como andar, montar en bicicleta o nadar tres veces por semana pueden ayudar a aumentar el umbral del dolor, así como a reducir la fatiga, cuenta el fisioterapeuta.

Ejercicios de movilidad

Los ejercicios de movilidad son eficaces para reducir la rigidez y el dolor articular y mejorar la lubricación de las articulaciones. En la publicación, López comienza ejecutando estos ejercicios de movilidad de la columna: “Colocamos los brazos a los lados, estiramos bien el cuerpo y vamos de un lado al otro y hacemos diez a cada lado”. El fisioterapeuta continúa colocando los brazos flexionados y cruzados sobre el pecho y haciendo un giro de columna a un lado y al otro, diez a cada lado.

Otro ejercicio es la flexoextensión de columna, en la que “flexionamos rodillas, bajo redondeando, subo, estiro y hago una extensión y hacemos diez”. Continúa con un giro de hombros, moviéndolos hacia atrás diez veces y luego diez veces hacia adelante.

El último ejercicio de estos de movilidad que recomienda David López en su publicación de TikTok consiste en la movilización de tobillos: “Flexionamos ahí, subimos, cambiamos y hacemos diez en cada lado”.

El doctor López Rosetta nos explica qué es la fibromialgia

Movilización de tobillos

El tercer tipo de ejercicios que puede ayudar a aliviar los síntomas de la artrosis articular y la fibromialgia son los de fuerza. Estos ejercicios son entrenamientos musculares que usan resistencia para construir músculo y fuerza, entre los que destacan el peso muerto el press banca.

“Estos nos van a ayudar a tener una mejor postura”, cuenta David López en sus redes sociales. De esta manera, se pueden evitar las lesiones y reducir la gravedad de las que ya se están sufriendo.

